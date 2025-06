„Isten helyét felváltotta a pénz” – Pataky Attila elárulta, miért nagyon fontos számára a pünkösd

A húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep sokak számára csak egy a sok közül. Az EDDA Művek frontembere azonban nem így van ezzel. Pataky Attila számára nagyon fontos a pünkösd, mégis most nem pihenéssel, hanem koncertezéssel tölti a hosszú hétvégét.

Egy koncert keretein belül Pataky Attila dalokkal fogja köszönteni a pünkösdöt (Fotó: Imre György)

Pataky Attila EDDA bulit tart a pünkösdkor

„Vasárnap Vecsésen van egy nagyszabású koncertünk és nagyon örülök annak, hogy ezzel a fellépéssel üdvözölhetjük a pünkösdöt, mely ünnep számomra hívő emberként nagyon fontos. Ugyanis ekkor kapta meg az emberiség a Szentlélek áldását, és tulajdonképpen innen datálódik az egyház születése” – kezdte a Metropolnak Pataky Attila.

Az EDDA énekesének hitvilágában a pünkösd a reménységet és az összetartozást is jelképezi, ugyanis ekkortájt rendezik a csíksomlyói búcsút, ami a székelyek középkori eredetű fogadalmi zarándoklata. A magyar katolikus és keresztény hívők minden év pünkösdjén, több százezer résztvevő jelenlétében tartják meg ezt az eseményt az erdélyi Csíksomlyón. A népszerű zenésznek is sikerült már eljutni erre a rendkívüli rendezvényre és azt mondta, hogy számára igazán felemelő volt. Továbbá ez a búcsú meg tudta azt mutatni számára, hogy a magyar nép össze tud tartani határoktól függetlenül is. Ez a felismerés pedig reménnyel töltötte el Pataky Attilát.

„Nagyon rossz irányba tolódtak el az értékek”

Manapság szerintem óriási szerepe van ezeknek a keresztény ünnepeknek, mivel ebben a fogyasztótársadalomban már nagyon rossz irányba tolódtak el az értékrendek. A fontossági sorrendben Isten helyét felváltotta a pénz. Mindezek mellett látszik egy olyan tendencia is, miszerint a mostani fiatalok már nem annyira vevők a vallásra, viszont szerencsére vannak kivételek

– vélekedett a gyerek kora óta hívő rockzenész.

„A nem hívő fiataloknak azt mondanám, hogy azért érdemes hinni, mert a vallás, azon belül a kereszténység segít nekünk megérteni a minket körülvevő világot. Annyi sok mocsok és bűn van a világban, hogy nagyon jó valami ennyire tisztával találkozni, mint Isten. Szerintem úgy kell élnünk az életünket, hogy nem szabad ártanunk senkinek, ugyanis a legvégén úgyis mindig a gyilkos veszít” – folytatta.