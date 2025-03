"A fájdalmak megszűntek" – Körtvélyessy Zsolt elárulta, hogy érzi magát most

Legutóbb év elején beszélgettünk Körtvélyessy Zsolttal, aki az elmúlt évben több egészségügyi megpróbáltatáson is keresztülment. Akkor a Metropolnak azt nyilatkozta, hogy már szépen javul az állapota az alagútszindróma-műtét után.

Körtvélyessy Zsolt betegsége után pozitívan tekint a jövőbe Fotó: archív / hot magazin

„A legutóbbi operációm is jól sikerült, kisebb zsibbadások maradtak, de a fájdalmak megszűntek. Az azt követő rehabilitáció is a lehető legjobban alakult, ahol további kezeléseket is kaptam, úgyhogy várom a tavaszt” – mondta derűsen lapunknak a színművész.

Körtvélyessy Zsolt visszatérése a színpadra

Emellett persze a munka sem állhat meg. A színpad továbbra is az élete része marad, és már újabb feladatokra készül.

„De muszáj is jól lenni, hiszen jönnek a feladataim” – tette hozzá Körtvélyessy Zsolt, aki azt is elárulta, hogy azóta már egy premieren is túl van.

A színész egész nyáron az unokájával szeretne lenni

Körtvélyessy Zsolt lánya a legnagyobb boldogsággal, egy unokával ajándékozta meg a színművészt, aki számára mindig is fontos volt a család, és különösen Lilikével való kapcsolata. A nyári hónapokat szeretné aktívan tölteni, hogy bepótolhassák azokat a közös élményeket, amelyekre az elmúlt időszakban kevesebb lehetőség adódott. Szeretne vele kirándulni, mesélni neki a régi időkről.

Már egy újabb premieren is túl van a színész Fotó: Fehér Gábor

A színész emellett azt is fontosnak tartja, hogy az együtt töltött idő alatt minél többet nevessenek és játszanak, hiszen ezek azok a pillanatok, amelyek igazán boldoggá teszik az embert.

„Remélem, egy kis pihenéssel tudom tölteni a nyarat, tudok az unokámmal is időt tölteni. Szeretnék vele különböző helyeket meglátogatni, tanítgatni őt, játszani vele, kicsit visszafiatalodni” – mondta bizakodva.

Bár a műtét és a rehabilitáció nem volt könnyű, Körtvélyessy Zsolt eltökélten halad előre. Kitartása és pozitív hozzáállása segítette a felépülésben.