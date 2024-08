Most jött a hír! Újabb műtéten esett át Körtvélyessy Zsolt

Reméli, hogy az új évad megkedzésére már teljesen felépül (Fotó: Bús Csaba)

Pénteken kerül sor a varratszedésre

A színművész bizík benne, hogy hamarosan egészségesen térhet vissza a színházba, addig is párjával szeretnének egy kis pihenést beiktatni a nyár hátralévő időszakára.

Egyelőre még be van kötve, tele van véraláfutással a műtét miatt, majd pénteken kerül sor a varratszedésre.

„Jövő hét szerdán lesz az újabb kontroll, úgyhogy addig lent is maradok Kecskeméten, augusztus 22-én ugyanis társulati ülés lesz. A próbák szeptember elején kezdődnek, ezért úgy tervezzük Marcsikámmal, ha már a nyáron kimaradtak az utazgatások, legalább bepótoljuk a közös időtöltést annyival, hogy 4-5 napra elmegyünk wellnessezni belföldön egy szép helyre. Megérdemli, nagyon ráfér a pihenés, rengeteget dolgozott, támogatott mindvégig engem. Most is kímél mindentől a kezem miatt” – árulta el Körtvélyessy Zsolt, majd hozzátette, a háromhetes rehabilitáció szerencsére sokat segített.

„Örülök, hogy azon is túl vagyok, sajnos még ez a műtét közbejött. De majd csak magam mögött hagyom az elmúlt hónapokat, izgatottan várom a színházi új évadot!” – jelentette ki.