Körtvélyessy Zsolt nyaralás helyett rehabilitációra ment

Körtvélyessy Zsolt nagy utazó, amikor nem a színházban dolgozik, szívesen ül autóba, hogy új helyeket fedezzen fel. A színésznek idén nyárra is rengeteg terve volt a kedvesével, Marcsival, az élet azonban átírta a forgatókönyvet.

Körtvélyessy Zsolt idén nyáron sokat utazott volna Fotó: Máté Krisztián

Fájdalom kovácsolta szerelem

A Jászai Mari-díjas művész a Kecskeméti Katona József Színház örökös tagja, számos szerepben alakít kiválóan, a közönség rajong érte, ő pedig nagyon hálás a szeretetért, ami körülveszi. A dolgos hétköznapok azonban igen sok energiát emésztenek fel, így nem csoda, hogy a kevéske szabadidejében igyekszik elvonulni a világ elől.

A „szökésekben” a társa a szerelme, Marcsi, akivel több mint egy éve alkotnak egy párt. A páros története megindító, hiszen sógori viszonyban voltak, Marcsi férje Zsolt testvére volt, aki tragikus módon koronavírusban halt meg ugyanúgy, ahogy Körtvélyessy felesége, Egerszegi Judit színésznő is. A fájdalom kovácsolta szerelem – ma már tudjuk – nagyon erős köteléket font a duó köré, Marcsi és Zsolt elválaszthatatlanok lettek. A pár idén nyárra is tele volt utazási tervekkel, ahogy a Metropolnak korábban nyilatkozták, meglátogatták volna Prágát, Rómát, Pécset és a Balatont is, a nagy utazásból azonban egészségügyi problémák miatt nem lett semmi.

Tragikus sors jutott a színésznek, de végül mégis megtalálta a boldogságot Fotó: Móricz István

Fájós derék

Körtvélyessy Zsolt jelenleg a kiskunfélegyházi rehabilitációs kórház lakója, a művésznek három hétre kellett befeküdnie annak érdekében, hogy ősszel probléma nélkül tudja lejátszani azt a 3-4 szerepet, ami biztosan vár rá.

„A nyaralásunkat buktuk sajnos, de szükség volt arra, hogy kicsit felturbózzanak az orvosok” – mondta lapunk megkeresésére Körtvélyessy Zsolt.

Jelenleg Kiskunfélegyházán vagyok, rehabilitáción. A derekam már régóta rendetlenkedik és sajnos nem foglalkoztam vele annyit, amennyit kellett volna. Most naponta 5-6 kezelést kapok, vízi tornát, elektro kezeléseket, masszást… Van ami kellemes, van ami inkább kínzásnak tűnik, de szükség van rá.

A művészért rajonganak a nézők Fotó: Gemes Sandor

Körtvélyessy Zsolt kezét is meg kell műteni

A színészt három hétre utalták be, még egy hete van vissza a magányos elvonulásból. Mivel bentlakásos intézményben van, így sajnos egyedül kénytelen megbirkózni a kihívásokkal.

Egyedül vagyok lent, mondtam Marcsinak, hogy itt úgysem tudna mit csinálni… A lányommal és az unokámmal elvileg most hétvégén találkozunk, tervezik, hogy jönnek, de még képlékeny az út a nagy meleg miatt. Nem akarom őket sem fárasztani ezzel. Simán kibírok még egy hetet, hogy aztán újult erővel térhessek vissza a családomhoz és a színpadra. Igaz, még egy műtét is vár rám ezen a nyáron, 9-én megműtik a kezemet, alagútszindróma miatt. Hát jól rám jár a rúd, az biztos...

– tette hozzá a színész.