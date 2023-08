Hoppá! Istenes Laci már rég lebuktatta Körtvélyessy Zsolt új párjának kilétét! – Videó!

Körtvélyessy Zsolt aggodalomra okot adó események kapcsán szerepelt az újságokban az elmúlt hetekben: szívműtétje után életveszélyes állapotban került vissza a kórházba, ahol aztán heteket töltött. A Jászai Mari-díjas színész a vele készült interjúkban nem titkolta: új szerelme tartotta benne a lelket a nehéz időszakban. Most talán még a betegségénél is nagyobb sajtófigyelmet kapott, hogy kiderült, ki is a bizonyos új hölgy az életében!

A betegségek ellenére nem szomorkodik: szerelmes az elismert színész Fotó: Bús Csaba

Tavasszal vallott először párkapcsolatáról

Futótűzként terjedt el a magyar sajtóban ma délelőtt a hír: Körtvélyessy Zsolt a megboldogult öccse özvegye mellett találta meg a boldogságot! A Metropol utánajárt: valójában nem is olyan új keletű ez a hír.

Még márciusban, a Bors felkeresésére árulta el először Körtvélyessy Zsolt, hogy két évvel szeretett felesége elhunyta után, újra párkapcsolatban él:

„Csodálatos volt a házasságom, sokáig gyászoltam a feleségemet, de újra tudok mosolyogni. A párommal már együtt élünk” – nyilatkozta akkor a lapnak a színész, aki kérdésükre csak néhány dolgot árult el választottjáról.

Ő nem szakmabeli, és úgy ötven éve ismerjük egymást!

„Nagyon jól megvagyunk együtt, boldog vagyok. Majdnem egy időben halt meg a férje a feleségemmel, sok párhuzam van az életünkben. Menedzserként mindig is zenével foglalkozott, így ma már a komolyzenei koncertek közös programmá váltak. Ha időnk engedi, együtt próbáljuk felfedezni a magyar városokat, nekünk ez jelenti a kikapcsolódást. Egy fantasztikus ember, törődik velem. Természetesen nagyon sokszor álmodom és gondolok a feleségemre, ebből a szempontból mondhatni, hogy kettős életet élek” – zárta gondolatait az elismert színész, akit ezután a Mokkába is elhívtak, hogy meséljen a mindennapjairól és persze szerelmi életéről is. Utóbbi csak a beszélgetés végén került szóba.

Filmbe illő sztori

„A párod mit szól hozzá, hogy ennyire aktív vagy? Most ez egy új kapcsolat, egy új szerelem az életedben, ha szabad így fogalmazni” – vezette fel a témát Istenes Laci, amire a színész elárulta: igyekeznek minden szabadidejüket együtt tölteni.

„Ő vele nagyon jóban vagyok, nagyon szeretjük egymást. Megmondom őszintén, hogy felügyel rám, gondoz, nagyon jól főz. Nagyon régóta ismerjük egymást tulajdonképpen, eleinte talán nem is kedveltük annyira egymást. De ő is özvegy lett, én is özvegy lettem, és összetalálkoztunk” – mesélte, ám ezen a ponton Istenes közbeszólt: lejárt a beszélgetési idő.

„Pedig ez izgalmas, ez egy következő beszélgetés témája lehetne. Mert én úgy hallottam, nagyon filmszerű sztori a ti kapcsolatotok, hogy gyakorlatilag ötven éve ismeritek egymást, és most lett belőle az, ami” – fogalmazott a műsorvezető, akinek szavairól lerítt: már akkor tisztában volt vele, hogy a titokzatos kedves nem más, mint a színész sógornője, ám igyekezett úgy terelni a beszélgetést, hogy ne ő rántsa le a leplet a meglepő tényről.