Megszólalt lánya és L.L. Junior válásáról a nemrég még élet-halál közt lebegő Körtvélyessy Zsolt

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a népszerű színészt július végén műteni kellett szívritmuszavara miatt. Szerencsére az operáció sikeren lezajlott, így pár nap múlva már haza is mehetett a kórházból Körtvélyessy Zsolt. Rövid időn belül azonban a műtéti sebe begyulladt, majd be is lázasodott, így vissza kellett térnie, hogy szakszerű kezelést kaphasson.

Körtvélyessy Zsolt / Fotó: Máté Krisztián

A színész a többhetes kezelésnek köszönhetően már túl van az életveszélyen és már egy exkluzív interjút is adott a Tények Plusz stábjának. Körtvélyessy a beszélgetés során mások mellett az elmúlt időszak nehézségeiről is mesélt.

Az 5. napon kaptam egy olyan hidegrázást háromnegyed órán keresztül, hogy borzasztó volt, csak remegtem egyfolytában… Nem izgultam igazából, mert én optimista vagyok, hogy ezeket túlélem, a jó isten is segített

– emlékezett vissza az eseményekre. A színésznek kedvese mellett lánya és az unokája is gyakori látogatója volt.

Ők adták nekem azt a támpontot, hogy ide vissza kell jönni, meg a hivatásom. Már itt vagyok Kecskeméten, Az Ég tartja a Földet című musicalben játszok egy fontos kis szerepet. Nem szoktam a kis szerepeknek örülni, de most ezt azért adták, hogy átmenetként meg tudjam oldani

– mesélte Zsolt, aki már újra színpadra is állt. A színészre még vár egy kontrollvizsgálat, ha ott mindent rendben találnak, akkor végre megnyugodhat.

A beszélgetés során L.L. Junior és Körtvélyessy Kinga botrányos válása is szóba került, amellyel kapcsolatban így fogalmazott:

Most már a lányomért kell izgulnom tulajdonképpen, hogy tisztességesen és kulturáltan folyjon le ez az egész. Ilyen van, hogy nem jön össze valami, ez előfordul nem egy helyen. Sajnos sok válás van az országban. Nem tudják kibeszélni, mindkettő indulatos, Laci az olyan, amilyen, ő egy szabad lelkű ember. Másképp gondolja a családot is, mint ahogy én gondolom. Nagy szerelemnek indult kétségtelenül.

Zsolt hozzátette, hogy Kinga és a kislánya már egy ideje elköltöztek a közös otthonukból.

Most eljöttek egy albérleti lakásba, ott jól elvannak ketten. Bízom benne, hogy meg tudnak állapodni

– fogalmazott.