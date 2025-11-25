RETRO RÁDIÓ

Körtvélyessy Zsolt 84 évesen sem szeretne lassítani

A színművész az elmúlt években egészségügyi problémákkal küzdött. Körtvélyessy Zsolt a Metropolnak elárulta, hogy van, és milyen új céljai vannak a jövőben.

Szerző: Ko. K.
Létrehozva: 2025.11.25. 11:30
Módosítva: 2025.11.25. 12:47
Körtvélyessy Zsolt betegség színház

Körtvélyessy Zsolt neve sokak számára ismerősen cseng. A Jászai Mari-díjas, érdemes- és kiváló művész, 1941. április 2-án született Budapesten, majd 1965-ben végzett a Filmszínészképző Stúdióban, később pedig a Színház- és Filmművészeti Főiskolán is diplomát szerzett. A budapesti Nemzeti Színház nyugdíjasa, jelenleg a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban dolgozik, és a színpad a mai napig az otthona. 

Körtvélyessy Zsolt színművész megemlékezésen
Körtvélyessy Zsolt rendszeresen látható állami megemlékezéseken Fotó: Polyák Attila

Körtvélyessy Zsolt jobban van

Az elmúlt években Körtvélyessy Zsolt betegséggel, egészségi problémákkal nézett szembe, és ez jelentősen megnehezítette a mindennapjait. Több beavatkozást is elvégeztek rajta, de ma már újra jól érzi magát, hála az orvosoknak.

„Jól vagyok most. Nincs semmi különösebb bajom szerencsére – mesélte a színművész. Ráadásul új tervei vannak, hogy egészségi állapotán még tovább javítson.

Körtvélyessy Zsolt
Körtvélyessy Zsoltot 2022-ben Zugló díszpolgárává is választották Fotó: Hot! magazin

Kicsit ellustultam, de muszáj feljavítani a kondíciómat, mert fáradékonyabb vagyok kicsivel. Világéletemben sportember voltam, fiatalabb koromban tízpróbáztam. Kicsit most ez abbamaradt, de úgy döntöttem, hogy újra formába hozom magam.

A szellemi és művészi energiája nem apad a művésznek. Ahogy korábban is, most is aktívan próbál – színdarabok szerepeiért, előadásokért dolgozik nap mint nap. Ráadásul egészen új szerepben is kipróbálhatja magát, ugyanis operában lesz látható. Bár a szerep prózai, mégis egy igazán nagy újdonság Zsolt számára.

Körtvélyessy Zsolt
Körtvélyessy Zsolt szeretne minél több időt tölteni unokájával Fotó: Máté Krisztián

Körtvélyessy Zsolt boldog párjával

Bár sok munkája van, igyekszik minél több időt szakítani családjára. Ha teheti, unokájával van, vagy kedvesével utazik. Ezek éltetik igazán a 84 éves színművészt.

Tavaly voltunk egy hónapot Párizsban a kedvesemmel. Beutaztuk egész Párizst. Hatalmas város, csodás élmény volt. Szeretnénk minél többet utazni. Magyarország minden olyan városába el szeretnénk menni, ahol nem voltunk még. Ahol lehet, három-négy napot el szeretnénk tölteni. Pihenni, kirándulni, megismerkedni a helyi ízekkel. Legutóbb Győrben voltunk. A párommal is tökéletes az összhang, boldogok vagyunk. Ezek tartanak életben!

– mondta a színművész, majd hozzátette:

Csodálatos unokám van, szerencsére vele is minden rendben van. Nagyon szeretjük egymást.

BC5K9392
Körtvélyessy Zsolt igazán boldog párja mellett Fotó: Gemes Sándor

Egyelőre nem szeretne lassítani

Körtvélyessy Zsolt nagyon kedvelt a kollégái körében, és ez fordítva is így van. A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban dolgozik, és bár sok munkája van, egyelőre nem szeretne lassítani.

„Négy bemutatóm van idén. Jól érzem magam a társulatnál. Nagyon kedvelem a kollégákat, drukkolok nekik. A munka is éltet. Egyelőre nem szeretnék visszavenni a tempóból!

– zárta gondolatait a színművész.

 

