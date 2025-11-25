Körtvélyessy Zsolt 84 évesen sem szeretne lassítani
A színművész az elmúlt években egészségügyi problémákkal küzdött. Körtvélyessy Zsolt a Metropolnak elárulta, hogy van, és milyen új céljai vannak a jövőben.
Körtvélyessy Zsolt neve sokak számára ismerősen cseng. A Jászai Mari-díjas, érdemes- és kiváló művész, 1941. április 2-án született Budapesten, majd 1965-ben végzett a Filmszínészképző Stúdióban, később pedig a Színház- és Filmművészeti Főiskolán is diplomát szerzett. A budapesti Nemzeti Színház nyugdíjasa, jelenleg a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban dolgozik, és a színpad a mai napig az otthona.
Körtvélyessy Zsolt jobban van
Az elmúlt években Körtvélyessy Zsolt betegséggel, egészségi problémákkal nézett szembe, és ez jelentősen megnehezítette a mindennapjait. Több beavatkozást is elvégeztek rajta, de ma már újra jól érzi magát, hála az orvosoknak.
„Jól vagyok most. Nincs semmi különösebb bajom szerencsére” – mesélte a színművész. Ráadásul új tervei vannak, hogy egészségi állapotán még tovább javítson.
Kicsit ellustultam, de muszáj feljavítani a kondíciómat, mert fáradékonyabb vagyok kicsivel. Világéletemben sportember voltam, fiatalabb koromban tízpróbáztam. Kicsit most ez abbamaradt, de úgy döntöttem, hogy újra formába hozom magam.
A szellemi és művészi energiája nem apad a művésznek. Ahogy korábban is, most is aktívan próbál – színdarabok szerepeiért, előadásokért dolgozik nap mint nap. Ráadásul egészen új szerepben is kipróbálhatja magát, ugyanis operában lesz látható. Bár a szerep prózai, mégis egy igazán nagy újdonság Zsolt számára.
Körtvélyessy Zsolt boldog párjával
Bár sok munkája van, igyekszik minél több időt szakítani családjára. Ha teheti, unokájával van, vagy kedvesével utazik. Ezek éltetik igazán a 84 éves színművészt.
Tavaly voltunk egy hónapot Párizsban a kedvesemmel. Beutaztuk egész Párizst. Hatalmas város, csodás élmény volt. Szeretnénk minél többet utazni. Magyarország minden olyan városába el szeretnénk menni, ahol nem voltunk még. Ahol lehet, három-négy napot el szeretnénk tölteni. Pihenni, kirándulni, megismerkedni a helyi ízekkel. Legutóbb Győrben voltunk. A párommal is tökéletes az összhang, boldogok vagyunk. Ezek tartanak életben!
– mondta a színművész, majd hozzátette:
„Csodálatos unokám van, szerencsére vele is minden rendben van. Nagyon szeretjük egymást.”
Egyelőre nem szeretne lassítani
Körtvélyessy Zsolt nagyon kedvelt a kollégái körében, és ez fordítva is így van. A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban dolgozik, és bár sok munkája van, egyelőre nem szeretne lassítani.
„Négy bemutatóm van idén. Jól érzem magam a társulatnál. Nagyon kedvelem a kollégákat, drukkolok nekik. A munka is éltet. Egyelőre nem szeretnék visszavenni a tempóból!”
– zárta gondolatait a színművész.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre