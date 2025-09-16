Megszólalt sorozatos műtétjei után Körtvélyessy Zsolt: lányáról és a régi barátokról is beszélt

A Jászai Mari-díjas színész, érdemes és kiváló művész, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház örökös tagja energikusan vetette magát az őszi színházi szezonba. Körtvélyessy Zsolt párjával a magyarországi nagyvárosokat tervezik sorra meglátogatni, amelyeket ismernek, de korábban nem együtt fedeztek fel.
Körtvélyessy Zsolt tavaly többször is járt kórházban, de most jobb periódusa van, teljesen felgyógyult. „Jól vagyok.”
Elkezdtem a színházi szezont, öt előadást játszottam, valamint rendezek egy darabot.
„Ez egy kétszemélyes előadás, a Jövőre veled ugyanitt folytatása. Fiatal, aranyos, tehetséges színészekkel csinálom meg, Tatán fogjuk bemutatni október 10-én. Szeptember 17-én kezdek próbálni a Kecskeméti Színházban, három darabban leszek benne. Kecskeméten az Oszkár annyira nagy siker volt, hogy még idén áthoztuk a Nagyszínházba a Kamarából, október 5-én lesz az ötvenedik előadás, ami nagy szó” – mesélte megkeresésünkre.
A nyara nem volt túl intenzív. „Nem nagyon mentünk sehova, talán ősszel pár napra elutazunk. De jövőre nem hagyjuk ki a nyarat!” – hangsúlyozta. A lányával és az unokájával sokszor találkozott, mint mondta, Kinga ingatlanos lett, élvezi ezt a munkát, jól vannak ketten.
Azt tervezi, hogy Magyarország összes nagyvárosát végigjárja a párjával, olyan helyekre mennek, ahol nem jártak együtt. „Tavaly voltunk Párizsban, Prágába is visszatérnék együtt, de igazából a külföld annyira nem izgat. Sokkal fontosabb, hogy felfedezzük Magyarországot. Debrecenbe tervezünk menni, voltunk Győrben, Szegeden, Pécsett. A lányom volt Sümegen, nagyon ajánlotta, oda is elmegyünk pár napra.”
„A színházam rendelkezésére állok, ebben a korban ez a legfontosabb. A motiváció mindig megvolt bennem, de hullámvasút az ember élete, a művészé élete meg pláne az. Néha visszagondolok, kivel játszottam, mit játszottam...”
Időnként elégedett is vagyok a pályafutásommal, nagyszerű színészekkel, rendezőkkel dolgoztam együtt, kiváló mestereim voltak.
„Már úgy vagyok vele, hogy nem a színművészet érdekel, hanem az, hogy az ember, aki belép, az hat-e rám vagy sem. Fontos, hogy legyen vonzása a színpad felé” – mesélte a színész.
A színművész rengeteg filmben játszott a hatvanas évektől kezdve, napi sorozatban is sok évig, de nem szokott sorozatokat nézni. Tehetségkutatókat sem: úgy látja, hogy régebben komoly szakemberek döntöttek az ilyen műsorokban az előadók jövőjéről, és „erőteljesebb művészek” jelentek meg a képernyőn.
A régi nagy barátokkal már nemigen tartja a kapcsolatot. „Cserhalmi Gyuri volt a legjobb barátunk, de említhetem Újlaky Dinit, Benkő Petit, osztálytársaim voltak. Sajnos szétszakadtunk, nem hasítunk bele az éjszakába, mint azelőtt, de sokszor hiányoznak” – tette hozzá.
Mint írtuk korábban, Körtvélyessy Zsolt tavaly július 27-én végzett szívműtétje után két nappal újra kórházba került. A Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló színművészen egy úgynevezett ablációs beavatkozást végeztek: a combján keresztül vezettek be egy katétert a szíve felé, ezzel szüntetve meg a kialakult szűkületet. Az operáció jól sikerült, de a művész bakteriális fertőzése komoly komplikációt okozott, ezért orvosi segítséget kért. Két napig a sürgősségi osztályon tartották, ezt követően került át a kardiológiára, ahol több, mint három hetet töltött.
