„A magyar játékosok elkényelmesedtek" - önkritikát gyakorolt a válogatottunk sztárja

Lelik Réka másodszor lett az év női kosárlabdázója Magyarországon. A Diósgyőr és a magyar válogatott alapembere a Magyar Nemzetnek adott interjújában többek között elárulta, a magyar játékosok hajlamosak arra, hogy elkényelmesedjenek.

Lelik Réka szerint látszott a teljesítményükön, hogy elkényelmesedtek Fotó: Nemzeti Sport

Igen, elkényelmesedtünk, s ez válogatott teljesítményén is meglátszott. Viszont abban sem vagyok biztos, hogy az azonnali külföldre áramlás lenne a megoldás. Egy ilyen döntés óriási kockázattal jár. Tudom, hogy miről beszélek, egy évet játszottam Belgiumban. Nem biztos, hogy mindenkire jó hatással lenne, ha most nekiindulna a nagyvilágnak. Visszatérve az elpunnyadásra: ez valahol rendszerhiba, de mi, játékosok ennek élvezői vagyunk. Olykor én is azt érzem, hogy nem vagyunk rákényszerítve bizonyos dolgokra

- fogalmazott Lelik, aki azt is hozzátette, hogy a magyarok legnagyobb gyengesége a nyomás kezelése. Úgy érzi, nyomás alatt ő sem képes kihozni mindent magából.