Napi 70 tablettát tolt a függő anya, gyerekei miatt tette le a szert

Az anya egy műtét után vált függővé, a függősége átvette az irányítást az élete felett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.24.
függőség fájdalomcsillapító gyógyulás

Egy édesanya elmesélte, hogyan tette tönkre majdnem az életét a fájdalomcsillapító gyógyszer. A függő anya nem tudta abbahagyni a fájdalomcsillapító szedését, a függősége csúcspontján napi 70 tablettát szedett be.

A függő anya elhanyagolta önmagát és a gyermekeivel való kapcsolatát is (Fotó: Carolina / Unsplash – Képünk illusztráció)

Őszintén beszél az egykor függő anya

Abby House kétgyermekes anyának egy fogyókúrás műtétet követően kodeint írtak fel. Az édesanya a műtét után a függőség spiráljába került, amely súlyos következményekkel járt. Eleinte a gyógyszer a „legjobb barátja” volt, mert enyhítette a depresszióját és a szorongását, amitől addig szenvedett.

Csakhogy Abby rászokott az opioid fájdalomcsillapítókra: naponta akár 70 tablettát is tolt, amelyeket különböző gyógyszertárakban szerzett be. Elhanyagolta a higiéniáját és önmagát, valamint eltávolodott a szeretteitől. Közben több ezer fontos adósságot halmozott fel.

Az angol anya elmondta, a dolgok teljesen kicsúsztak az irányítása alól, mindez pedig egy négyéves küzdelemhez vezetett. Komoly khívásokkal kellett szembenéznie a 36 éves Abby-nek, aki  egy időben az ágya alá rejtette a gyógyszert és várta, hogy elaludjanak a gyerekei, hogy beszedhesse a pirulákat. Mivel a nőt nem figyelmeztették rá, hogy a felírt gyógyszer függőséget okohat, ezért elkezdte számolatlanul szedni a tablettákat. Az anya úgy írja le a tablátákal által megtapasztalt érzést, mint egy testében szétterjedő melegséget, ami „eufóriát” okozott neki, miközben „beleolvadt az ágyba”.

A tabletták hatása azonban gyorsan elmúlt és utána nagyon rosszul érezte magát a nő. Nem tudott gondoskodni magáról, napokig nem cserélt ruhát és az is hatalmas kihívást jelentett számára, hogy megmossa a fogát.

A függősége kárt tett a gyerekeivel való kapcsolatában is: az anya úgy érezte, hogy eltávolodott a gyermekeitől, mert csak a gyógyszerre tudott gondolni.

Tudtam, hogy ha továbbra is ezen az úton haladok, akkor a fiaim anya nélkül maradnak.

A nő végül belátta, változtatnia kell, ezért segítséget kért és tudatosan a gyógyulás útjára lépett. Abby House azóta minden reggel hálát azért, hogy sikerült kigyógyulnia a borzalmas függőségéből – írja a The Sun.

@wedocomeback Signs you could be addicted to codeine. If these resonate with you, there’s help out there for this addiction and it’s nothing to be ashamed of! #prescription #addiction #medication #myaddiction #recoverytok ♬ Pulse of Progress - AtomsCraft

 

