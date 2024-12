Az egész országot megrendítette, amikor 2020-ban elhunyt Csukás István. A Nemzet Művészét a Farkasréti temető művészparcellájában helyezték örök nyugalomra, síremlékén pedig 2022-ben avatták fel Pintér Attila Pom Pomot és Süsüt ábrázoló bronzszobrát.

A sír még a rongálás előtt: Pom Pom és Süsü is a helyén Fotó: Soós Lajos

A sírra emellett két idézet is felkerült Csukás Istvántól:

Nem tehetek arról, hogy megszülettem, és nem tehetek arról, hogy meghalok. Ami a kettő között van, arról tehetek. Ez az én szabadságom, ha úgy tetszik, öröklétem.

Míg a második idézet a így szól.

Két szárnyam van: az egyik a vers, a másik a mese, és ezekkel szépen repülök.

Megrongálták Csukás István sírját

Most pedig úgy látszik, hogy valakinek nagyon tetszett a Pintér Attila műalkotása, ugyanis bármiféle szégyenérzet nélkül ellopta azt a költő sírjáról.

A Fidelio beszámolója szerint egyik olvasójuk vette észre, hogy eltűnt Süsü szobra, megdöbbentő ügy kapcsán pedig készítőjét is utolérték telefonon, akit lesújtott a hír.

Bekövetkezett, amitől tartottam

– fogalmazott Pintér Attila, arra utalva, hogy valószínűleg illetéktelenek távolították el a szobrot.

A síremlékről készült fotók alapján a szobrászművész kifejtette, hogy vésés nyomait véli felfedezni. Elmondta azt is, hogy a szobrot három ponton is rögzítették, valamint kőragasztóval is hozzáerősítették a sírhoz, így valószínűleg az elkövetőknek „keményen kellett dolgozniuk”, hogy eltávolítsák.

Pintér továbbá úgy véli, hogy miután a bronz puha anyag, azt sem tartja kizártnak, hogy a műemlék megsérült.