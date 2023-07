Váratlan fordulat: ő lesz a Fradi edzője

Felocsúdva a sokkból remekül kezdte az Európai Konferencialiga-selejtezőjét a Ferencváros focicsapata. A főtábláért három párharcot kell megnyernie a Fradinak, az első akadály első meccsén 4-0-ra verte a gárda az ír Shamrock Roverst. Ezen a meccsen bizonyíthatott az elküldött Sztanyiszlav Csercseszov eddigi segítője Máté Csaba is, aki akár hosszabb távon lehet a klub vezetőedzője.

Máté Csaba, Fotó: Origo

Az egyelőre megbízott edzőnek kinevezett Máté Csaba a meccs után arról beszélt, mekkora munka volt a csapatban egy hét alatt.

Fontos volt, hogy hitet adjunk a játékosoknak és csapatként játszanak, ezt ma jól megvalósítottuk. Az eredménnyel elégedettek vagyunk, ez komoly előny, bár még nem dőlt el a továbbjutás

- mondta a szakember, aki információnk szerint hosszabb távon is vezetőedző maradhat.

Máté Csabát egyébként 2008-ban ismerhette meg a közvélemény. Korábban évekig Belgiumban futballozott, és jól megértette magát ott, és Hollandiában is. Ezért is lett segítője Erwin Koeman szövetségi kapitánynak, aki mellett tolmácsként is dolgozott. Amikor a Fradi 2012-ben Ricardo Monizt szerződtette, akkor vele együtt hívták a klubhoz Mátét, aki azóta is a Ferencvárosnál dolgozik. Segítette Moniz mellett Thomas Doll, Szergej Rebrov, Peter Stöget és Sztanyiszlav Csercseszov munkáját is, most pedig övé lehet a karmesteri pálca. Mellette van a korábbi közönségkedvenc Leandro de Almeida, akit már játékosként imádtak a szurkolók.

Kubatov Gábor klubelnök csütörtök esti bejegyzésében a jelenlegi stábnak is köszönetet mondott.

Hálás vagyok a szurkolóknak a kitartásukért, bizalmukért. Köszönöm a csapatnak és az edzői stábnak, hogy megértették a helyzet súlyát és mindent beleadtak a mai győzelembe. Jó érzés, hogy ennyire összetartó közösség vagyunk egy ilyen nehéz helyzetben is.

- írta Kubatov, aki egy hete elismerte, nagyon szégyelli magát a Klaksvik elleni kiesés miatt.