„Azt mondták, legyőztem a rákot, de tévedtek: hónapokig észrevétlenül pusztított a testemben”

Egy rákkal küzdő édesanya rémületes időszakáról vallott, mikor az orvosok egészségesnek nyilvánították, miközben teste még küzdött a rákkal. A betegségét rosszul diagnosztizálták, aminek magas ára lett.

Rákmentesnek diagnosztizálták, de közel sem volt az

A 48 éves Carla Bell-t teljesen lesújtotta, amikor vastagbélrákot diagnosztizáltak nála. A műtét és a hónapokig tartó kemoterápia után átesett egy ultrahangvizsgálaton a Larbert-ben található Forth Valley Kórházban, ahol megkapta azt a hírt, amiről csak álmodni mert. Rákmentesnek diagnosztizálták.

Minden erőnkkel ünnepeltük azt a pillanatot, abban a hitben, hogy a legrosszabb már mögöttünk van

- idézi a Daily Record a kétgyermekes édesanyát.

A kezelő sebésze nagy meglepetésére a rákja el sem tűnt. Mikor visszatért a kezeléseire, felfedezte, hogy hibát követtek el a kemoterápia felírásakor. A vizsgálatok kimutatták, hogy a rák nem tűnt el a feltételezések ellenére, hanem még a testében volt. Öt hónapig, mindössze észrevétlen maradt. Ezután panaszt nyújtottak be az egészségügyi miniszternél, de válaszként csak annyit kaptak visszajelzésként, hogy forduljanak a rákellenes jótékonysági szervezethez érzelmi tanácsért.

Megdöbbentő volt, hogy egy jótékonysági szervezet telefonszámát ajánlották fel klinikai megoldás helyett, miután a rendszer hibái miatt a betegségem előrehaladt.

A mai napig azért küzdenek, hogy az intézmény vállalja a felelősséget. Carla-nál először 2024 februárjában diagnosztizálták a betegséget. Vastagbélrákja decemberre elvileg eltűnt, de a valóság nem ez volt. A hónap közepén közölték vele, hogy egészséges, így a pár meg is könnyebbült.

„Elkezdtem felkészülni a munkába és a normális életbe való visszatérésre, de hónapokkal később a gyomrom feldagadt, mintha hármas ikreim lennének. Ez volt a vészjelzés, hogy a rák visszatért.”

Mikor azt mondták neki, hogy a rák gyógyíthatatlan, részt akart venni egy kezelésen, amely a Basingstoke-i NHS-nél volt elérhető, de az orvosok szerint nem volt jogosult rá, így kemoterápiát alkalmaztak.