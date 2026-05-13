„Azt mondták, legyőztem a rákot, de tévedtek: hónapokig észrevétlenül pusztított a testemben”
Az édesanya vizsgálata során nagyot tévedtek az orvosok. Rosszul diagnosztizálták állapotát, amely időközben súlyosbodott.
Egy rákkal küzdő édesanya rémületes időszakáról vallott, mikor az orvosok egészségesnek nyilvánították, miközben teste még küzdött a rákkal. A betegségét rosszul diagnosztizálták, aminek magas ára lett.
Rákmentesnek diagnosztizálták, de közel sem volt az
A 48 éves Carla Bell-t teljesen lesújtotta, amikor vastagbélrákot diagnosztizáltak nála. A műtét és a hónapokig tartó kemoterápia után átesett egy ultrahangvizsgálaton a Larbert-ben található Forth Valley Kórházban, ahol megkapta azt a hírt, amiről csak álmodni mert. Rákmentesnek diagnosztizálták.
Minden erőnkkel ünnepeltük azt a pillanatot, abban a hitben, hogy a legrosszabb már mögöttünk van
- idézi a Daily Record a kétgyermekes édesanyát.
A kezelő sebésze nagy meglepetésére a rákja el sem tűnt. Mikor visszatért a kezeléseire, felfedezte, hogy hibát követtek el a kemoterápia felírásakor. A vizsgálatok kimutatták, hogy a rák nem tűnt el a feltételezések ellenére, hanem még a testében volt. Öt hónapig, mindössze észrevétlen maradt. Ezután panaszt nyújtottak be az egészségügyi miniszternél, de válaszként csak annyit kaptak visszajelzésként, hogy forduljanak a rákellenes jótékonysági szervezethez érzelmi tanácsért.
Megdöbbentő volt, hogy egy jótékonysági szervezet telefonszámát ajánlották fel klinikai megoldás helyett, miután a rendszer hibái miatt a betegségem előrehaladt.
A mai napig azért küzdenek, hogy az intézmény vállalja a felelősséget. Carla-nál először 2024 februárjában diagnosztizálták a betegséget. Vastagbélrákja decemberre elvileg eltűnt, de a valóság nem ez volt. A hónap közepén közölték vele, hogy egészséges, így a pár meg is könnyebbült.
„Elkezdtem felkészülni a munkába és a normális életbe való visszatérésre, de hónapokkal később a gyomrom feldagadt, mintha hármas ikreim lennének. Ez volt a vészjelzés, hogy a rák visszatért.”
Mikor azt mondták neki, hogy a rák gyógyíthatatlan, részt akart venni egy kezelésen, amely a Basingstoke-i NHS-nél volt elérhető, de az orvosok szerint nem volt jogosult rá, így kemoterápiát alkalmaztak.
Később, mikor kiderült a rossz diagnózis keletkezése, elkeseredettek voltak, mivel megbíztak az orvosokban és valaki hibája óriásit nyomott a latba.
Veszélyeztette az életemet
- mondja a hibáról Carla.
Carlára most akár 21 napos kezelés vár a londoni Cleveland Klinikán, amelynek során egyszerre két műtéten esnek át, eltávolítják az epehólyagját és a máj egy részét. Kemoterápián is át fog esni, hogy a megmaradt rákos sejteket kipusztítsák majd. A kezelés nem olcsó, így GoFundMe oldalt hoztak létre a finanszírozás érdekében.
