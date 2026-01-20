Bérgyilkost keresett – lebukott a 81 éves nyugdíjas

Hoppá! Bérgyilkost akart felfogadni az Egyesült Államokban egy 81 éves idős asszony, akit az ügyben résztvevő nyomozók vertek át a bizonyítékok megszerzése érdekében. A nő azóta börtönben van, gyilkosság felbujtásáért kell felelnie.

Beépített rendőrtiszt buktatta le a bérgyilkost kereső 81 éves nőt (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Bérgyilkosnak álcázott rendőrtiszt buktatta le

A floridai rendőrség pénteken letartóztatta a 81 éves Elouise Ruth Lelandet, egy bérgyilkossági ügy nyomozásának során. Az ügy a hónap elején kezdődött, amikor a nyomozók bizalmas információt kaptak arról, hogy Leland állítólag felkeresett egy gyilkost. Erre válaszul a Különleges Nyomozó Egység és a Súlyos Bűncselekmények Egysége titkos akciót indított, amelyben egy beépített rendőrtisztet alkalmaztak, aki bérgyilkosnak adta ki magát.

Pénteken Leland állítólag találkozott a beépített ügynökkel, hogy véglegesítsék a bűncselekmény részleteit, a találkozó során Leland megbeszélte tervének részleteit, és megállapodtak abban, hogy a gyilkosságért pénzzel fizet.

A nyomozók letartóztatási parancsot szereztek a megállapodás után. Lelandet letartóztatták és a Citrus County Detention Facility-be szállították – közölte a FOX News Digital.

A nyomozók és a Palm Beach megyei seriff hivatal megerősítette, hogy senki más nem volt érintett a merénylet-tervezetben. A hatóságok hangsúlyozták, hogy a tervezett áldozat biztonságban van, és a közösséget nem fenyegeti további veszély.

A bűnügyi nyomozó osztályunk gyors fellépésének és a Palm Beach megyei seriff hivatalával való együttműködésnek köszönhetően meg tudtuk akadályozni egy újabb értelmetlen gyilkosságot

– nyilatkozta David Vincent seriff.

A seriff hozzátette, hogy hivatala jelenleg az ötödik bírósági körzet állami ügyészségével együttműködve dolgozik azon, hogy Leland ügyében a törvény teljes szigorával járjanak el. Lelandot gyilkosságra való felbujtás vádjával, óvadék nélkül tartják fogva – írja a Crime Online.