RETRO RÁDIÓ

Bérgyilkost keresett – lebukott a 81 éves nyugdíjas

A hatóság embere ment el a találkozóra. Bérgyilkosnak hitte az idős nő.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.20. 09:30
bérgyilkos rendőrtiszt börtönbüntetés

Hoppá! Bérgyilkost akart felfogadni az Egyesült Államokban egy 81 éves idős asszony, akit az ügyben résztvevő nyomozók vertek át a bizonyítékok megszerzése érdekében. A nő azóta börtönben van, gyilkosság felbujtásáért kell felelnie.

Beépített rendőrtiszt buktatta le a bérgyilkost kereső 81 éves nőt
Beépített rendőrtiszt buktatta le a bérgyilkost kereső 81 éves nőt (Fotó: Unsplash –  Képünk illusztráció)

Bérgyilkosnak álcázott rendőrtiszt buktatta le

A floridai rendőrség pénteken letartóztatta a 81 éves Elouise Ruth Lelandet, egy bérgyilkossági ügy nyomozásának során.  Az ügy a hónap elején kezdődött, amikor a nyomozók bizalmas információt kaptak arról, hogy Leland állítólag felkeresett egy gyilkost. Erre válaszul a Különleges Nyomozó Egység és a Súlyos Bűncselekmények Egysége titkos akciót indított, amelyben egy beépített rendőrtisztet alkalmaztak, aki bérgyilkosnak adta ki magát. 

Pénteken Leland állítólag találkozott a beépített ügynökkel, hogy véglegesítsék a bűncselekmény részleteit, a találkozó során Leland megbeszélte tervének részleteit, és megállapodtak abban, hogy a gyilkosságért pénzzel fizet. 

A nyomozók letartóztatási parancsot szereztek a megállapodás után. Lelandet letartóztatták és a Citrus County Detention Facility-be szállították – közölte a FOX News Digital

A nyomozók és a Palm Beach megyei seriff hivatal megerősítette, hogy senki más nem volt érintett a merénylet-tervezetben. A hatóságok hangsúlyozták, hogy a tervezett áldozat biztonságban van, és a közösséget nem fenyegeti további veszély. 

A bűnügyi nyomozó osztályunk gyors fellépésének és a Palm Beach megyei seriff hivatalával való együttműködésnek köszönhetően meg tudtuk akadályozni egy újabb értelmetlen gyilkosságot

 – nyilatkozta David Vincent seriff. 

A seriff hozzátette, hogy hivatala jelenleg az ötödik bírósági körzet állami ügyészségével együttműködve dolgozik azon, hogy Leland ügyében a törvény teljes szigorával járjanak el. Lelandot gyilkosságra való felbujtás vádjával, óvadék nélkül tartják fogva – írja a Crime Online

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu