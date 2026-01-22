RETRO RÁDIÓ

Kattant a bilincs: elfogták a rendőrök a top 50-es listán szereplő körözött magyar férfit

Börtönbüntetése elől menekült Szlovákiába a bűnöző.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.22. 10:55
körözött bűnöző bújkált börtönbüntés rendőrség elfogás

Börtönbüntetés elől menekült a körözött magyar bűnöző külföldre. A férfi álnéven élt Szlovákiában, de pár hónap alatt a nyomára bukkantak a hatóságok.

Elkapták a körözött bűnözőt
Elfogták a körözött embercsempészt Fotó: shutterstock

Elkapták a körözött bűnözőt

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság Demecseri Rendőrőrségnek körözési eljárásába kapcsolódott be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságának célkörözési egysége a szökésben lévő demecseri Sz. M. mielőbbi elfogása érdekében.

Az 52 éves férfit embercsempészés bűntettének elkövetése miatt a bíróság 8 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, de a letöltését nem kezdte meg, a végrehajtás elől megszökött. Az elfogatóparancs alapján 2025. augusztus óta körözött férfi felkerült a rendőrség TOP 50-es körözési listájára.

A szabolcsi nyomozók a beszerzett információk alapján megállapították, hogy Sz. M. álnéven rejtőzött el a hatóságok elől Szlovákiában. Az elfogását a KR NNI és az ORFK NEBEK közreműködésével az ENFAST-on (Célkörözési Egységek Európai Hálózata) keresztül a Szlovák Célkörözési Egység hajtotta végre január 8-án Párkányban.

Sz. M. kiadatásáról és hazaszállításáról a későbbiekben döntenek a szlovák hatóságok - írja a police.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
