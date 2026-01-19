"Füstölő" néven árulták a kábítószert - Elkapták a tiszaburai drogdílereket
Letartóztattak négy tiszaburai férfit kábítószer-kereskedelem miatt. A gyanúsítottak a drogot tartalmazó, kristályos port "füstölő" néven árulták.
Lánczi Rajmund, a Szolnoki Járási Ügyészség csoportvezető ügyésze vasárnap az MTI-vel közölte, hogy a Tiszafüredi Járási Ügyészség indítványa szerint a férfiak tavaly októbertől egymás tevékenységéről tudva közösen, illetve önállóan is kábítószert értékesítettek különböző tiszaburai személyeknek.
A gyanúsítottak a kábítószert tartalmazó, kristályos port "füstölő" néven pakkonként kétezer forintért árulták.
A közlés szerint a házkutatás során a gyanúsítottak által lakott ingatlanban lefoglalt kristályos anyag N-etil-norpentedron hatóanyagot tartalmaz, mely kábítószernek minősül.
Az ügyészség azért indítványozta a négy férfi letartóztatását, mert a kiszabható büntetés nagyságára figyelemmel fennáll szökésük, elrejtőzésük veszélye. Ezen túlmenően megalapozottan feltehető az is, hogy szabadlábon hagyásuk esetén a bizonyítást veszélyeztetnék, másokat - még fel nem tárt fogyasztókat és kereskedőket - jogellenesen befolyásolnának. Hozzátették, hogy a gyanúsítottak valamennyien büntetett előéletűek, állandó keresettel nem rendelkeznek, így megalapozottan fennáll bűnismétlésük veszélye is.
A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája mind a négy férfi letartóztatását elrendelte, a döntés ellen a gyanúsítottak fellebbeztek - olvasható a közleményben.
