"Füstölő" néven árulták a kábítószert - Elkapták a tiszaburai drogdílereket

Lánczi Rajmund, a Szolnoki Járási Ügyészség csoportvezető ügyésze vasárnap az MTI-vel közölte, hogy a Tiszafüredi Járási Ügyészség indítványa szerint a férfiak tavaly októbertől egymás tevékenységéről tudva közösen, illetve önállóan is kábítószert értékesítettek különböző tiszaburai személyeknek.

A gyanúsítottak a drogot tartalmazó, kristályos port "füstölő" néven árulták. Fotó: Illusztráció/Gé

A gyanúsítottak a kábítószert tartalmazó, kristályos port "füstölő" néven pakkonként kétezer forintért árulták.

A közlés szerint a házkutatás során a gyanúsítottak által lakott ingatlanban lefoglalt kristályos anyag N-etil-norpentedron hatóanyagot tartalmaz, mely kábítószernek minősül.

Az ügyészség azért indítványozta a négy férfi letartóztatását, mert a kiszabható büntetés nagyságára figyelemmel fennáll szökésük, elrejtőzésük veszélye. Ezen túlmenően megalapozottan feltehető az is, hogy szabadlábon hagyásuk esetén a bizonyítást veszélyeztetnék, másokat - még fel nem tárt fogyasztókat és kereskedőket - jogellenesen befolyásolnának. Hozzátették, hogy a gyanúsítottak valamennyien büntetett előéletűek, állandó keresettel nem rendelkeznek, így megalapozottan fennáll bűnismétlésük veszélye is.

A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája mind a négy férfi letartóztatását elrendelte, a döntés ellen a gyanúsítottak fellebbeztek - olvasható a közleményben.