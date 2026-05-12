Ingyen reggelivel várják ma a bringásokat, több helyszínen is
A közlekedési kultúra napja alkalmából a Magyar Kerékpárosklub szervezésében jön a Tavaszi Országos Bringás Reggeli. Mutatjuk, a fővárosban hol kínálnak ingyen reggelit a bringásoknak és más, két keréken közlekedőknek!
Ma ismét több helyszínen tartanak bringás reggelit
Az ország több településén bringás reggelivel és uzsonnával népszerűsíti a kerékpározást május 12-én a Magyar Kerékpárosklub. A cél, hogy minél többen indítsák a napot mozgással és közlekedjenek két keréken. Az Aktív Magyarország által finanszírozott eseményen frissítő finomságokkal fogadják a nyeregbe pattanókat, akik lehetőséget kapnak arra, hogy jobban megismerjék a helyi kerékpáros közösséget. A fővárosi helyszínek a következők:
- 1026, Riadó utca és Hűvösvölgyi út sarka – Gazdasági Versenyhivatal - 7:00–9:00 (reggeli)
- 1027, Bem rakpart 31. – Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság - 6:45–9:00 (reggeli)
- 1033, Szentlélek tér – Kerékpárosklub Észak-Buda TSZ - 7:00–9:00 (reggeli)
- 1052, Károly körút (Városháza Park) – Főpolgármesteri Hivatal - 15:00–17:00 (uzsonna)
- 1054, Kossuth tér – Alkotmány utca – Építési és Közlekedési Minisztérium - 6:30–9:30 (reggeli)
- 1071, Dembinszky utca 21. – SydneyBiciklik - 8:00–10:00 (reggeli
- 1072, Klauzál tér – VII. kerület Önkormányzata - 7:30–10:00 (reggeli)
- 1082, Horváth Mihály tér – Józsefvárosi Önkormányzat - 7:30–8:30 (reggeli)
- 1083, Bókay János utca 36–42. – Nokia Solutions and Networks Kft. - 8:00–10:00 (reggeli)
- 1083, Bókay János utca 44–46. - EPAM Systems Kft. - 7:30–10:00 (reggeli)
- 1085, József körút – Baross utca - Józsefvárosi Önkormányzat - 7:30–8:30 (reggeli)
- 1088, Múzeum körút 1. - Kerékpárosklub Belvárosi TSZ - 16:00–18:00 (uzsonna)
- 1088, Rákóczi tér – BKK - 7:00–9:00 (reggeli)
- 1091, Üllői út 145. – Ferencváros Önkormányzata - 7:00–9:00 (reggeli)
- 1091, Kálvin tér 7. – Református Egyház Teremtésvédelmi Munkacsoport / KRE - 7:00–9:30 (reggeli)
- 1111, Szent Gellért tér – Magyar Kerékpárosklub (iroda)- 7:00–9:30
- 1111, Stoczek utca sarok – BME Szakszervezet- 7:30–8:30
- 1115, Etele tér – Közlekedéstudományi Intézet- 10:00–12:00, 14:00–18:00
- 1115, Fraknó utca 29. – Mózes Műhelye Kerékpárüzlet és Szerviz- 8:00–10:00
- 1118, Ménesi út 41. – Újbudai Pöttöm Bölcsőde- 7:00-9:00
- 1118, Regős köz 3. – Panelműhely kerékpárszerviz- 7:30-9:30
- 1119, Etele út – Tétényi út – Lemérem bolt – reggeli- 7:30-9:00
- 1123, Csörsz utca 2–8. – Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem- 7:00-10:00
- 1125, Szilágyi Erzsébet fasor 16. – Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség- 7:00-10:00
- 1134, Taksony utca 7. – Bringiton Coffee & Bikes- 8:00-10:00
- 1136, Balzac utca 48/a – Bringangyal kerékpárbolt- 10:00-12:00 és 14:00-18:00
- 1138, Duna Terasz – 13. kerületi Lokálpatrióták Egyesülete- 7:00-9:00
- 1139, Gömb utca – Pap Károly utca – 13. kerületi Lokálpatrióták Egyesülete- 7:00-9:00
- 1145, Thököly út – Róna utca – Zugló Önkormányzata- 7:00-8:30
- 1146, Bethesda utca 3. – Bethesda Gyermekkórház- 7:00-9:00
- 1163, Jókai Mór utca 2. – XVI. kerületi Önkormányzat- 7:00-tól a készlet erejéig
- 1173, Fő tér – Rákosmente Önkormányzata-7:00-9:00
- 1183, Kossuth tér – Thököly út – XVIII. kerület Önkormányzata- 6:30-9:00
- 1183, Martinovics tér – XVIII. kerület Önkormányzata- 6:30-9:00
- 1188, Nemes utca 22. – XVIII. kerület Önkormányzata- 6:30-9:00
- 1191, Üllői út 201. – Kispest Önkormányzata- 7:00-9:00
- 1191, Üllői út 201. (Shopmark) – Kispest Önkormányzata- 7:00-9:00
- 1223, Nagytétényi út 37. (Campona előtt) – Baross Gábor-telepi Jézus Szíve Plébánia- 7:00-9:00
- 1239, Haraszti út 48/B – E-Kerék- 7:00-10:00
- Népliget – MÁV-csoport – 7:00-9:00
- Podmaniczky utca – Terézváros Önkormányzata- 7:00-9:00
- Széna tér – Kerékpárosklub Bel-Buda TSZ- 7:00-9:00
- Újpest Városkapu – IV. kerület Önkormányzata- 7:00-9:00
- Városliget – Városligeti Bringa Reggeli Team- 7:00-9:00
Jönnek a fagyosszentek, elsőként Pongrác
Fagyosszentek vagy fagyos napok néven tartják számon Pongrác, Szervác, Bonifác (május 12., 13, 14) napjait. Pongrác egyébként ókeresztény vértanú (†304), Szervác püspök (†384), Bonifác (†303) szintén mártír volt. Évszázados paraszti tapasztalat szerinte ebben az időszakban a melegedő időjárás hirtelen hűvösre fordul, sőt sokszor fagyot is hoz, amely a sarjadó rügyeket, vetéseket tönkreteheti.
És valóban, mától hidegfrontra kell számítani
A koponyeg.hu szerint kedden már a nap első felében borongós idő valószínű többfelé záporral, zivatarral, majd ÉNy felől csökkenni kezd a felhőzet. Az ÉNy-i szél viszont viharossá fokozódik (40km/h) és nappal mindössze 20 fok várható majd, éjszaka pedig alig 11 fok lesz.
Az első magyar egyetem alapításának évfordulója van ma
Pázmány Péter bíboros, esztergomi érsek 1635. május 12-én alapította meg az első, tartósan működő magyar egyetemet Nagyszombaton. A korábbi egyetemalapítási próbálkozások után ez volt az első, valóban tartósan működő egyetem Magyarországon. Pázmány a saját vagyonából százezer forintot adott a létrehozására.
Május 12. az ápolónők nemzetközi napja
Az ápolónők nemzetközi napját (International Nurses Day) 1974 óta az Ápolónők Nemzetközi Tanácsa kezdeményezésére május 12-én, Florence Nightingale (1820–1910) angol ápolónő és statisztikus, a modern nővérképzés és a betegellátás reformjának elindítója születésének évfordulóján ünneplik. Florence Nightingale a krími háborúban önkéntes ápolónőket toborzott, mentette, ápolta a sebesülteket, majd később ápolónőképző iskolát alapított. Az ápolónők nemzetközi napját 1982-től Magyarországon is megtartják.
Négy helyszínen várják ma Budapesten a véradókat
- 07:00-19:00 óra kötött a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 12:00-18:00 óra között a Westendben a Yettel üzlet mellett (1062. Budapest, Váci út 1-3.)
A BKK szerint itt várható ma forgalmi változás
- Sávlezárás lesz a II. kerületben a Zöldlomb utcában 08:00 és 15:30 között.
- Útszűkületre kell számítani a Mester utcában május 12., kedd 06:00 és július 06., kedd 17:00 óra között.
- Éjszakai lezárás lesz a Rákóczi híd Dombóvári úti felhajtóján május 12., kedd 22:00 és május 13., szerda 06:00 óra között.
- Lezárás lesz a XIII. kerületben a Petneházy utcában 07:00 és 13:00 óra között.
- Időszakos sávlezárás lesz a XIV. kerületben a Mexikói úton május 12., kedd 06:00 és május 22., péntek 23:00 óra között.
