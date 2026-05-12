Ingyen reggelivel várják ma a bringásokat, több helyszínen is

Jönnek a fagyosszentek, elsőként Pongrác

Fagyosszentek vagy fagyos napok néven tartják számon Pongrác, Szervác, Bonifác (május 12., 13, 14) napjait. Pongrác egyébként ókeresztény vértanú (†304), Szervác püspök (†384), Bonifác (†303) szintén mártír volt. Évszázados paraszti tapasztalat szerinte ebben az időszakban a melegedő időjárás hirtelen hűvösre fordul, sőt sokszor fagyot is hoz, amely a sarjadó rügyeket, vetéseket tönkreteheti.

És valóban, mától hidegfrontra kell számítani

A koponyeg.hu szerint kedden már a nap első felében borongós idő valószínű többfelé záporral, zivatarral, majd ÉNy felől csökkenni kezd a felhőzet. Az ÉNy-i szél viszont viharossá fokozódik (40km/h) és nappal mindössze 20 fok várható majd, éjszaka pedig alig 11 fok lesz.