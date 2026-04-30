30 év után találkoztak újra egy idősotthonban – A testvérek azt hitték, sose látják viszont egymást
Egy hihetetlen véletlennek köszönhetően 30 év után újra egymásra találtak a testvérek egy amerikai idősotthonban, méghozzá úgy, hogy egyikük sem tudott a másik jelenlétéről.
Újra együtt a testvérek
A 82 éves Becky Gibson és öccse, a 75 éves Ralph Slawter az Ohio állambeli Massillon városában, a Rose Lane Nursing and Rehabilitation intézményben találkoztak újra. A testvérek több mint három évtizede nem látták egymást. Becky egész életét ápolónőként dolgozta végig, majd 2024-ben vonult nyugdíjba, ekkor költözött be az intézménybe. Testvérével addigra már rég megszakadt a kapcsolata. Ralph, aki a vietnámi háborúban szolgált harctéri egészségügyi katonaként és kitüntették Lila szívvel és Ezüst csillaggal is, idén januárban költözött ugyanabba az otthonba anélkül, hogy tudta volna, nővére is ott él.
A testvérek gyermekei, akik unokatestvérek, fedezték fel a véletlen egybeesést. Ralph lánya egy Facebook-bejegyzésben írta meg, hogy édesapja beköltözött az otthonba, amit egy rokon meglátott – írja a People.
Megkérdezte, hogy Massillonban vagyunk-e. Amikor mondtam, hogy igen, azt válaszolta: anyu is ott van
– idézte fel a lány.
Becky teljesen megdöbbent, amikor megtudta a hírt.
Sokkot kaptam, azt mondtam: ezt nem hiszem el
– mesélte.
Az első találkozásuk meghatóra sikerült. Ralph unokája vitte le őt a találkozóra.
Ott volt, és felismert. Nagyon jó érzés volt. Inspiráló
– mondta.
A két testvér azóta mindennap együtt tölti az idejét.
Nem gondoltam, hogy valaha még látom őt. És most itt vagyunk együtt
– tette hozzá.
A történet tanúságaként Ralph egy fontos üzenetet is megfogalmazott:
Ne várjatok ennyit, hogy találkozzatok a rokonaitokkal! Ez nagyon hosszú idő.
