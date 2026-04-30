30 év után találkoztak újra egy idősotthonban – A testvérek azt hitték, sose látják viszont egymást

Hihetetlen egyesülés. A testvérek azt gondolták, már soha nem fogják egymást látni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.30. 12:00
testvér hihetetlen találkoztak újra

Egy hihetetlen véletlennek köszönhetően 30 év után újra egymásra találtak a testvérek egy amerikai idősotthonban, méghozzá úgy, hogy egyikük sem tudott a másik jelenlétéről.

Megható módon találkoztak újra a testvérek.
Fotó: WKYC Channel 3/YouTube

Újra együtt a testvérek

A 82 éves Becky Gibson és öccse, a 75 éves Ralph Slawter az Ohio állambeli Massillon városában, a Rose Lane Nursing and Rehabilitation intézményben találkoztak újra. A testvérek több mint három évtizede nem látták egymást. Becky egész életét ápolónőként dolgozta végig, majd 2024-ben vonult nyugdíjba, ekkor költözött be az intézménybe. Testvérével addigra már rég megszakadt a kapcsolata. Ralph, aki a vietnámi háborúban szolgált harctéri egészségügyi katonaként és kitüntették Lila szívvel és Ezüst csillaggal is, idén januárban költözött ugyanabba az otthonba anélkül, hogy tudta volna, nővére is ott él. 

A testvérek gyermekei, akik unokatestvérek, fedezték fel a véletlen egybeesést. Ralph lánya egy Facebook-bejegyzésben írta meg, hogy édesapja beköltözött az otthonba, amit egy rokon meglátott – írja a People.

Megkérdezte, hogy Massillonban vagyunk-e. Amikor mondtam, hogy igen, azt válaszolta: anyu is ott van

– idézte fel a lány.

Becky teljesen megdöbbent, amikor megtudta a hírt. 

Sokkot kaptam, azt mondtam: ezt nem hiszem el

– mesélte.

Az első találkozásuk meghatóra sikerült. Ralph unokája vitte le őt a találkozóra. 

Ott volt, és felismert. Nagyon jó érzés volt. Inspiráló

– mondta. 

A két testvér azóta mindennap együtt tölti az idejét. 

Nem gondoltam, hogy valaha még látom őt. És most itt vagyunk együtt

– tette hozzá. 

A történet tanúságaként Ralph egy fontos üzenetet is megfogalmazott: 

Ne várjatok ennyit, hogy találkozzatok a rokonaitokkal! Ez nagyon hosszú idő.

 

