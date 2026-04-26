„Úgy töltöm magam, mint egy Teslát” – Gépekre kötve várja az új szívét a 27 éves srác
Míg mások a mobiltelefonjukat dugják töltőre éjszakára, a 27 éves Liam Pearce a saját szívét csatlakoztatja a hálózatra. A fiatal férfi számára nem opció a felejtés: ha lemerül az akkumulátor, az ő élete is véget ér. Liam testét kábelek és gépek tartják életben, miközben minden másodpercben a megváltó telefonhívásra vár.
A legtöbb huszonéves a bulikról, a karrierről vagy az utazásról álmodozik, de a brit Liam Pearce számára a szabadságot egy hétkilós táska jelenti, amit mindenhová magával kell cipelnie. Ebben találhatók azok a hordozható akkumulátorok, amelyek egy speciális mechanikus pumpát, az úgynevezett LVAD-eszközt működtetik a mellkasában. Ez a gép végzi el a munkát a gyenge szíve helyett, amíg a megváltó szívátültetés meg nem történik – nélküle Liam keringése azonnal összeomlana.
Sokkoló diagnózis a semmiből
Liam kálváriája 2023-ban kezdődött, mindössze 24 évesen. Addig makkegészségesnek hitte magát, ám hirtelen minden megváltozott.
Pár hét alatt eljutottam oda, hogy minden kimerített. Egy lépcsőzés felért egy maratonnal, és az evéstől is elment a kedvem
– emlékszik vissza a fiatal vállalkozó. Édesanyja, aki ápolónőként dolgozik, azonnal megérezte a bajt, és addig nem tágított, amíg fia el nem ment egy kivizsgálásra. A diagnózis letaglózó volt: végstádiumú szívelégtelenség, amit egy ritka genetikai mutáció okozott.
Csak a szívátültetés hozhatja el a szabadságot
Azonnal megműtötték, de a beavatkozás után vérmérgezést kapott, és öt hétre mesterséges kómába esett. Amikor felébredt, már egy gép dobogott a mellkasában. Azóta az élete egy bizarr sci-fire emlékeztet.
Úgy töltöm a szívemet éjszaka, mint egy Teslát. Ha megállnak az akkumulátoraim, én is megállok
– meséli Liam, aki ma már 18 ezer követőnek mutatja be nem mindennapi életét a közösségi médiában.
Az éjszakákat a konnektorhoz láncolva tölti, nappal pedig táskában hordja az életben maradásához szükséges energiát. Még az esőre is úgy kell készülnie, mint egy elektromos berendezésnek: ha a szerkezet beázik, az az életébe kerülhet.
A halállista árnyékában
Liam jelenleg azt várja, hogy felkerülhesssen a szívátültetési várólistára. A transzplantáció az egyetlen esélye a teljes életre, de a várakozás pszichológiai hadviselés is egyben. Bármelyik pillanatban megcsörrenhet a telefonja, hogy találtak egy donort a számára.
Már lefoglaltam nyaralásokat és koncertjegyeket, de minden jelszavamat kinyomtattam és odaadtam a családomnak. Ha jön a hívás, nekik kell majd lemondaniuk mindent, amíg én a műtőasztalon fekszem
– mondja megdöbbentő őszinteséggel.
Annak ellenére, hogy egy gép tartja életben, Liam aktívabb, mint valaha: síel, sőt félmaratonra készül.
Ez a gép a híd az új szívemhez. Furcsán hangzik, de ez a legrosszabb és a legjobb dolog is, ami történt velem. Megtanultam értékelni minden pillanatot, mert rájöttem, mennyire törékeny az élet
– olvasható vallómása a The Sun cikkében.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre