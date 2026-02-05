Hoppá: nem akárkitől kapott ajándékot Orbán Viktor
A miniszterelnök egy videóval jelentkezett a közösségi oldalán. Ez az ajándék jól fog jönni Orbán Viktornak.
Ahogyan arról a Metropol is beszámolt, még tavaly karácsony tájékán százezren keresték a szegedi gyűlés után, Gyurkót, aki végül csak meglett, sőt még egy ajándékot is kapott Orbán Viktortól.
Orbán Viktor: Köszönöm, Gyurkó!
A miniszterelnök tegnap este a Mandiner Klubestjén vett részt, ahol Gyurkó nővére találkozott a miniszterelnökkel. Nóri a testvére nevében adott át egy ajándékot Orbán Viktornak.
Köszönöm, Gyurkó!
- írja a kormányfő a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
