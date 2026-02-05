RETRO RÁDIÓ

Hoppá: nem akárkitől kapott ajándékot Orbán Viktor

A miniszterelnök egy videóval jelentkezett a közösségi oldalán. Ez az ajándék jól fog jönni Orbán Viktornak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.05. 06:05
meglepetés Orbán Viktor ajándék

Ahogyan arról a Metropol is beszámolt, még tavaly karácsony tájékán százezren keresték a szegedi gyűlés után, Gyurkót, aki végül csak meglett, sőt még egy ajándékot is kapott Orbán Viktortól.

Orbán Viktor Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor: Köszönöm, Gyurkó!

A miniszterelnök tegnap este a Mandiner Klubestjén vett részt, ahol Gyurkó nővére találkozott a miniszterelnökkel. Nóri a testvére nevében adott át egy ajándékot Orbán Viktornak.

Köszönöm, Gyurkó!

- írja a kormányfő a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

 

