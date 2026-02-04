Orbán Viktor: Magyarország a brüsszeli célok útjában van

„A jóslás az okosság egy fajtája, de azért óvatos lennék. A józan ész azt mondja, hogy négy évvel ezelőtt vállalkoztunk valamire. Száz százalék felett teljesítettünk. Olyasmiket is megcsináltunk, amikre akkor nem is mertünk gondolni” – fogalmazott Orbán Viktor a Mandiner rendezvényén. Úgy fogalmazott, hogy az anyák adómentességét eredetileg a következő ciklusra ütemezték, végül mégis sikerült megvalósítani, ahogyan a 14. havi nyugdíj bevezetését is. Szerinte ebből a nézőpontból mindez akár elfogadhatónak is tűnhet, ugyanakkor kulcskérdés, hogy a saját szavazótáborukat mozgósítani tudják. Hozzátette: a választókerületek nagyjából felében akár teljes, százszázalékos eredményt is elérhetnének - írja a Magyar Nemzet.

Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala

A lényeget illetően, hogy mit képvisel a kihívó, nem történt változás

– mondta a miniszterelnök.Kiemelte, hogy az ellenfél képes alkalmazkodni és tanulni. 2010 óta minden választáson új módszerrel próbálkoztak: volt már koordinált indulás, közös lista, most pedig egy friss párttal vágnak neki. Szerinte az ellenfél nem tétlen, folyamatosan keresi a megújulás útjait. A miniszterelnök úgy értékelt: létezik egy visszatérésre készülő elit, amely korábban kiszorult a peremre, és most újra pozíciót akar szerezni.

„A 2022-es választáshoz képest most könnyebb, akkor a brüsszeli liberálisok mellett az amerikaiak is érdekeltek voltak, de így is vesztettek” – jelentette ki Orbán Viktor, aki szerint így könnyebbnek tűnhet a mostani választás, a brüsszeli elit viszont tovább növelte a tétet.

Magyarország a brüsszeli célok útjában van

– jelentette ki a kormányfő. Hozzátette, a választás kimenetele még nyitott, a küzdelem most is tart: „2002-ben a mérések alapján úgy gondoltuk, hogy ez zsákban van, aztán nem lett. 2022-ben pedig az elemzők még délután is azt mondták, két-három százalék az előnyünk, aztán 17 százalékkal nyertünk.”

Az ellenzéket támogató médiáról úgy fogalmazott: egyértelműen látszik, melyik lap kap külföldi, konkrétan brüsszeli forrásból érkező támogatást.

„Mégiscsak arról van szó, hogy egy külső hatalom akarja eldönteni a magyar választások eredményeit. Mindeközben Kijevből is megindultak a támogatások, nem készpénzt, hanem informatikai jellegű támogatást küldenek” – tette hozzá Orbán Viktor.Úgy fogalmazott, az ellenoldal szavazói is tisztában vannak azzal, hogy a Tisza Párt külföldi támogatást kap, ugyanakkor ezek az ismeretek szerinte nem befolyásolják érdemben a választások kimenetelét.