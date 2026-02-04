RETRO RÁDIÓ

Két dolog, amit semmiképp sem kockáztathatunk Ukrajnáért

Óriási a tét Orbán Viktor szerint.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.04. 17:26
Orbán Viktor ukrajna háború

800 milliárdot kér a következő 10 évre Ukrajna a működtetésre, 700 milliárdot pedig fegyverekre. Brüsszel eldöntötte, hogy háborúba megy mindenképp. Orbán Viktor kifejtette: hatalmas a választások tétje. 

Orbán Viktor
Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala

A választás tétje a magyarok biztonsága, a fiataljaink jövője és a magyarok pénze. Mi egyiket sem kockáztatjuk Ukrajnáért

- írja a kormányfő.

 

