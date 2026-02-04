Két dolog, amit semmiképp sem kockáztathatunk Ukrajnáért
Óriási a tét Orbán Viktor szerint.
800 milliárdot kér a következő 10 évre Ukrajna a működtetésre, 700 milliárdot pedig fegyverekre. Brüsszel eldöntötte, hogy háborúba megy mindenképp. Orbán Viktor kifejtette: hatalmas a választások tétje.
A választás tétje a magyarok biztonsága, a fiataljaink jövője és a magyarok pénze. Mi egyiket sem kockáztatjuk Ukrajnáért
- írja a kormányfő.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre