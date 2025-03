Szívszorító látvány: vörös rózsa díszíti a szülinapos Bajor Imre sírját – fotó

Tizenegy éve már, hogy nincs köztünk Bajor Imre. Belegondolni is szomorú, hogy a nagy nevettető március 9-én, vasárnap még csak a 68. születésnapját ünnepelné, vélhetően családja és a barátai körében.

Bajor Imre március 9-én lenne 68 éves (Fotó: Bors)

Bajor Imre halála 2014 augusztusában az egész országot mélyen megrázta. Mindenki szeretettel emlékszik vissza rá, hiszen vitathatatlanul az egyik legikonikusabb, legszerethetőbb, legszínesebb képviselője volt a hazai színjátszásnak. Hiába volt azonban nagy tréfamester, a sorssal valahogy mégsem tudott igazán kibékülni.

Bajor Imre, vagy ahogy sokan hívták, a Kicsihuszár végső nyughelye a Farkasréti temető művészparcellájában található, mindössze pár lépésre nagy barátja, Koós János sírjától.

Albert, a Metropol olvasója Bajor Imre születésnapján járt kint a Budán található sírkertben.

Elmondása alapján épp egyik elhunyt rokona sírjára vitt friss virágot, amikor elsétált Bajor Imre sírja mellett.

A fehér rózsa mellett bújik meg a vörös virág Bajor Imre sírján (Fotó: Metropol olvasó)

Mivel gyerekkora óta rajongott a színészért, eszébe jutott a Kicsihuszár születésnapja.

„Amióta az eszemet tudom, nagyon szerettem Bajor Imrét, igaz, sosem adatott meg, hogy személyesen is találkozzak vele. A halála mégis érzékenyen érintett. Március kilencedikén egy közeli hozzátartozóm sírjánál voltam kint a Farkasréti temetőben, de tettem egy kis kitérőt a művészparcella felé. Bajor Imréé nagyon rendezettnek tűnt, sőt egy új koszorút és egy szál vörös rózsát is felfedeztem rajta. Elmerengtem azon, hogy vajon ki tehette oda. Bárki is volt, az biztos, hogy Bajor Imrét egyszerűen képtelenség elfelejteni”

– nyilatkozta olvasónk, Albert, aki le is fotózta a sírt.

Bajor Imre sírján a koszorú mögött bújik meg a vörös és a fehér rózsa (Fotó: Metropol-olvasó)

Anyagi gondok nehezítették meg Bajor Imre utolsó éveit

Bajor Imre 2013 végén tudta meg, hogy gyakori rosszulléteinek oka a gyilkos kór: agydaganatot diagnosztizáltak nála. Bár közeli ismerőseiket beavatták, 2014. márciusáig titkolták a színész betegségét. Barátai, kollégái a halála előtt pár nappal még beszéltek vele. Kern András elárulta, tervezték, hogy meglátogatják, ám erre sajnos már nem kerülhetett sor.

Bajor Imre halála mindenkit megrázott.

Másik kollégája, Szilágyi János 2021-ben, Boros Lajos Lali Király CsütörTöke című online műsorban idézte fel a nagy nevettetővel kapcsolatos történeteit.