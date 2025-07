Orbán Viktor: Forró nyár elé nézünk...

Fontos és megnyugtató bejegyzést tett közzé Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke július 2-án, szerda délelőtt a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor közölte: a vizet a gazdáknak továbbra is ingyen fogjuk adni, bármit is gondol erről Brüsszel (Fotó: Csudai Sándor / MW archív)

Forró nyár elé nézünk, de az előkészületeket időben megkezdtük. Májusban alakult meg az aszályvédelmi operatív törzs, ma reggel meghallgattam a jelentésüket. A májusi esős időszakot felhasználva ezer ember dolgozott azon, hogy – eddig – egyharmadnyi Balaton vizét tároljuk és eljuttassuk az aszállyal sújtott területekre. Brüsszel persze megtámadta a magyar kormányt, amiért ingyen adja a vizet a magyar gazdáknak. Nem engedünk a nyomásnak, nem hagyjuk magunkat, ezért a vizet a gazdáknak továbbra is ingyen fogjuk adni, bármit is gondol erről Brüsszel. A munkát folytatjuk, a kormány nemcsak nyáron, ősszel is folytatja a vízpótlási munkákat az aszállyal sújtott területeken. Nekünk Magyarország az első!

– írta a miniszterelnök.

A kormány ingyenesen biztosítja a gazdák számára az öntözővizet azzal, hogy mintegy 10 milliárd forintnyi összegben átvállalja a vízdíj árának megfizetését a gazdálkodóktól – mondta Nagy István agrárminiszter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az éghajlatváltozás okozta kihívás következményeit minden erővel mérsékelni kell, és az összes lehetséges eszközt fel kell használni ahhoz, hogy víz jusson a tájba. A szárazsággal egész Európa küzd, a Tisza medrébe 60 százalékkal, a Dunáéba 40 százalékkal kevesebb víz érkezik, és nincs kizárólagos válasz a vízhiányra, mindenütt egyedi megoldásokat kell kidolgozni – tette hozzá.

Nagy István agrárminiszter (Fotó: Máthé Zoltán)

„A vízhiányos térségekben a gazdálkodókkal és a vízügyi szakemberekkel együttműködve sürgősen meg kell találni a legjobb megoldásokat, de Magyarországról ma már nem folyik ki több víz, mint amennyi beérkezik” – hangsúlyozta.

Elmondta: az előrejelzések szerint az idei lesz Európa legforróbb nyara, a kormány ezért megelőzésképp létrehozta az aszályvédelmi operatív törzset, és forrásokat csoportosított át annak érdekében, hogy minden csatorna újra tele legyen, amiben valaha víz volt. A feltöltés teljes erővel zajlik, és bár az idei kilátásokat egyelőre nehéz megbecsülni, a tavaszi kalászosok rendben fejlődtek, termésátlagaik jók, a napraforgó is tartja magát, a kukorica viszont már sérült. Esőre nagy szükség lenne, a hét második felében a hidegfront épp jókor jött, és talán a következő hét végén is érkezhet csapadék.