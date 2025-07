Még érezni az Oroszlán újhold mágikus hatását: erre a három csillagjegyre talál rá a szerelem

Varázslatos időszak vette kezdetét, az Oroszlán újhold önmegvalósítást és szerelmet hozhat. Eszter boszorkány elárulta, mit érdemes tenni, hogy részesüljünk a pozitív energiákból. Ebben az időszakban könnyebben ránk találhat a szerelem.

Eszter boszorkány az Oroszlán újholdról beszélt / Fotó: Metropol

Oroszlán újhold: Itt a szívből meghozott döntések ideje!

Az Oroszlán újhold július 24-én 21 óra 11 perckor teljesedett be, a mágikus hatása pedig még napokig érezhető.

„Az újholdak energiája általában az új kezdetekhez, a célok kitűzéséhez, a tervekhez köthető, valamint ilyenkor nagyon jó dolgozni önmagunkon, belső munkát és önreflexiót végezni” - kezdte Eszter boszorkány. „Az Oroszlán Csillagjegy energiájához tartoznak a szívből meghozott döntések, önbizalom, önmagunk vállalása, a kreativitás, a bátorság, nagyvonalúság”- tette hozzá

Eszter boszorkány arról is beszélt, hogy milyen területekre érdemes most hangsúlyt fektetni a siker érdekében.

Most lehetőséged lesz arra, hogy hitelesen, az önvalódat felvállald. Növelni tudod az önbizalmadat, az önmagadba vetett hitet. Nagyszerű lehetőséget kapsz arra, hogy már magadat válaszd és egy új útra lépj és itt az ideje megszeretned magad és az önszeretettel foglalkozni

- zárta Eszter boszorkány.

Még érezni az újhold mágikus hatását (Képünk illusztráció) Fotó: FULOP ILDIKO

Három csillagjegyre rátalálhat a szerelem

Könnyebben megtalálhatod életed párját, ha elégedett vagy önmagaddal és megtaláltad a saját utadat. Az Oroszlán újhold tökéletes idő az önmegvalósításra, így a szerelem is könnyebben rád találhat. Az Astronet horoszkópja szerint most a következő csillagjegyekhez toppanhat be a nagy Ő:

Oroszlán

Kedveznek számodra a fényszögek, most minden sikerülhet, ha a kezedbe veszed az irányítást. Maradj optimista és ne hagyd, hogy bárki is a kedvedet szegje.

Mérleg

Előfordulhat, hogy jelenleg több emberrel is ismerkedsz, akik között ott van az igazi. Előfordulhat, hogy most az az egy többet akar tőled. A döntés a te kezedben van!

Bak

A nyár még csodás eseményeket tartogat a számodra. Keresd olyan emberek társaságát, akik derűseben látják az életet. Valakinek a hangja nagy hatással lesz rád, érdemes őt hallgatnod. Ő lehet az igazi.