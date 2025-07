Telihold 2025: még mindig érezni a mágikus hatását, Eszter boszorkány elárulja a titkát

A Bak telihold nagyon erős energiákat hozott, a mágikus hatását még napokkal később is lehet érezni. Eszter boszorkány szerint most minden kívánságod valóra válhat, ha kellőképpen nyitott vagy rá. A telihold 2025-ben is csodákat hozhat.

Eszter boszorkány szerint a telihold 2025-ben is varázslatos Fotó: Metropol

„A telihold a beteljesülés energiáját hordozza”

Ha alkalmazzuk a manifesztáció tudományát és tudatosan próbálunk bevonzani dolgokat az életünkbe, akkor a telihold 2025-ös időszaka tökéletes időpont lehet a beteljesülésre. Fontos, hogy maradjunk pozitívak, hiszen akkor nagyobb eséllyel még több jó dolgot vonzhatunk az életünkbe.



„A telihold a beteljesülés energiáját hordozza” – kezdte a Metropolnak Eszter boszorkány.

Ilyenkor nagy energiák vannak, amit fel tudunk használni a saját céljainkra. A teliholdnak mindig nagyon erőteljes energiája van. Mivel a Hold az érzelmeinkre nagy hatással van, ilyenkor jellemző lehet, hogy felfokozott érzelmi állapotba kerülünk. Tehát felerősítheti a boldogságot, de akár a szomorúságot, szorongást is.

A telihold Fotó: Pexels (illusztráció)

Telihold 2025: Itt az idő az önmegvalósításra!

A telihold energiái a Bak energiával egyesültek. Eszter boszorkány arról is beszélt, hogy a Bak csillagjegy mit tartogathat a számunkra:

A Bak az anyagi világ és a szellemi felelősségvállalás kapcsolódása. Képviseli a spirituális felnövést, a lélek érettségét, amikor már nem csak a vágyak, hanem célok is vannak. A Bak energiája támogatja önmegvalósítást; például spirituális vállalkozás létrehozása, rituálék rendszerbe szervezése. Kapcsolódik a karmikus feladatokhoz is, sokszor nehéz, de mélyen tanító energiát hordoz.