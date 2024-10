A gyönyörű boszorkány, Eszter elárulja, hogyan használhatod az újhold energiáit

Október harmadikán új holdhónap köszönt ránk. A Szűz újhold hatalmas változásokat hozhat az életedbe. Tóth Eszter boszorkány, vagy ahogy sokan ismerik, Celestine elárulta, hogy milyen dolgokra érdemes összpontosítanod ahhoz, hogy sikeres legyél az ősszel. Az univerzum erejét kihasználva bármit elérhetsz, határ a csillagos ég.

Tóth Eszter, a fiatal boszorkány elárulja, mit kell tenned az újhold időszakában – Olvasói fotó

Eszter boszorkány útmutatót ad októberre, az új holdhónapban, érdemes betartanod a hasznos tanácsait.

Az újhold fő témái:

önfejlesztés

gyógyulás

rend megteremtése az életünkben

mások segítése

Eszter boszorkány szerint itt az ideje kihasználni a lehetőségeidet – Fotó: pexels.com

Eszter boszorkány elárulja, hogyan lehetsz sikeres októberben

Eszter boszorkány elárulta a Metropolnak, hogy ebben az időszakban nagyon fontos az önvizsgálat. Érdemes mindenkihez úgy hozzáállnod, ahogy szeretnéd, hogy hozzád is álljanak.

Tanácsként javasolja, hogy írjunk, vezessünk naplót, ebben jegyezzük fel a velünk történtek mellett az érzéseinket is. Túl sok negatívum esetén keressük meg a baj forrását és kezdjünk el dolgozni az érzelmeinken azzal, hogy megismerjük önmagunkat. Ha túl kaotikusnak éreznéd a mindennapokat, akkor nem csak naplót, hanem tervező listát is érdemes készítened, ezzel rendszerezni tudod a tennivalókat és így a gondolataidat is. Hasznos lehet még a meditáció és a jóga is; valamint nem győzi hangsúlyozni a pozitív gondolkodás fontosságát.