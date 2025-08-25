Most cselekedj! – 3 csillagjegy számára véget ér a magány

A Jupiter és a Hold együttállása melegséget és kapcsolódást hoz. Ez az asztrológiai hatás mindenki számára kedvező lehet, de különösen három csillagjegy érzi majd igazán, hogy ideje kitörni az elszigeteltségből és megnyílni mások felé. A Jupiter felerősíti az érzelmi állapotokat, és amikor a Holddal együtt működik, erős vágy ébred a kapcsolódásra.

3 csillagjegy számára véget ér a magány Fotó: Képünk illusztráció/Shutterstock

A Rák számára a mások felé való nyitás sosem volt könnyű feladat. Gyakran érezheti úgy, mintha egy hegyet kellene megmásznia ahhoz, hogy közeledjen másokhoz. Most azonban az univerzum támogatja, hogy bátorságot gyűjtsön, és saját maga tegyen lépést a magány felszámolásáért. A kulcs az, hogy felismerje: nem kell másra várnia, ő maga lehet a saját történetének hőse.

Az Oroszlán jól ismeri azt az érzést, amikor egy zsúfolt teremben is egyedül érzi magát. Bár társasági lény, előfordul, hogy tudatosan vonul vissza, és ez vezet a magány érzéséhez. A Jupiter azonban most különösen erős hatással bír, és barátságos, nyitott energiákat hoz. Ez a hatás segíti az Oroszlánt abban, hogy kilépjen a bezártságból, és újra aktívan kapcsolódjon másokhoz. A jókedv és a társaság iránti vágy erősebb lesz, mint az elszigetelődés.

A Bak sokszor ragaszkodik ahhoz, hogy a saját útját járja, még akkor is, ha ez egyedülléttel jár. Időnként szigorúsága miatt elszigetelődik, és ez hosszabb távon fájdalmas magányhoz vezethet. A Jupiter azonban most kimozdítja ebből az állapotból, és arra ösztönzi, hogy újra társasági életet éljen. Bár a Bak szereti az egyedüllétet is, most emlékeztetőt kap arra, hogy alapvetően szereti az emberek közelségét, és valójában pezsgő társasági lény.

(via)