Szenzációs forradalmasítás: így kap zöld köntöst Belváros legparányibb közterülete
A klímatudatos Belváros Önkormányzata nem ismer tréfát. A legképtelenebbnek tűnő helyeken is zöldít. Ez valóban a jövő.
A Bástya utcai vadonatúj park után, a belvárosi épületek közé „ékelődött” Garibaldi köz is hamarosan kizöldül. Belváros Önkormányzatáról eddig is tudtuk, hogy a zöldítés legújabb, gyakran egyedülálló módszereit alkalmazza, most azonban még ezeket is forradalmasítja. Ezáltal a belvárosiak számára a levegő jobb, a városi épített környezet pedig a nyári kánikulában már legközelebb élhetőbb lesz.
A korábbi kihasználatlan területen szeptemberben kezdődtek a minden részletre kiterjedő előkészítő munkák. Első lépésben a szomszédos épületek alapmegerősítése, szigetelése is megtörtént. A pinceszint, a födém, a lépcső, a felfuttatandó növények oszlopai, gerendái és a favermek készültek el.
A csoda a Garibaldi köz esetében sem feltétlen abban rejlik, hogy négy fát, cserjéket és kúszónövényeket ültet a Belváros Önkormányzata, hanem abban, hogy a nagyvárosi környezetben lévő zsebkendőnyi területen, hogyan valósítja meg azt.
Mint fogalmazott Szentgyörgyvölgyi Péter:
Célunk, hogy olyan közterület-fejlesztéseket valósítsunk meg, amiket nem csak a gyermekeink, de még az unokáink is élvezhetnek.
Mutatjuk, ilyen a csúcsinnováció a Garibaldi közben
- A növények többször iskolázottak, nem csemeték, hanem 20 évesek. Magyarul a fák azonnali árnyékot és jobb levegőt nyújtanak majd a környéken élőknek.
- A fejlesztése részeként 4 méter mély ültetőgödröt alakítanak ki. Ezzel minden eddiginél nagyobb élettérről gondoskodnak. A fák vezérgyökerei így a budapesti átlagos 2,5 helyett, 50 köbméteres közműmentes zónán haladhatnak majd át a vizet tároló talajrétegig.
- A gyors növekedést tovább támogatja, hogy a fák élettere automata öntözőrendszert is kap.
Máshol ilyet nem látsz
- Belváros a legújabb dolomitos szerkezeti talajreceptúrát használja. Amennyiben ez beválik, az a belvárosi beruházásoknál alkalmazott Stockholm Faültetési Rendszer költségeit jóval lecsökkentheti majd.
- Érdekes kísérlete a Belvárosnak még, hogy a gyökérzónában monitoring rendszert építenek ki. A megszokottól eltérően most először alkalmaznak olyan megoldást, amivel már a gyökérnövekedést is nyomon fogják tudni követni. Ebben a kísérletben kutatási céllal a kerületi elképzelések szerint, az egyetemek bekapcsolódását is szívesen látják.
Minden lehetséges felületen zöldít a Belváros
Az elmúlt években eddig közel 700 új fát ültetett az önkormányzat, és olyan beruházásokat valósított meg, mint például a Podmaniczky tér felújítása 82 új fával, az Arany János utca megújítása közel 100 új fa elültetésével, vagy a Budapesten első, egyszerre kék és zöld szemléletű park kialakítása a Bástya utcában. Budapesten szintén elsőként alkalmazták a gyökércella faültetési rendszert, majd ültettek óriásfákat. Minden lehetséges felületen zöldítenek, még a buszvárókon is, amelynek ötletét már több önkormányzat átvette tőlük.
Sorra zsebelik be a díjakat
A Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester vezette önkormányzat munkáját a szakma is elismerte már. Számos kitüntetés birtokosai, ilyen a többi között:
a nemzetközi szinten jegyzett BIG SEE Architecture Award (2022),
az innovatív ültetési módszerek alkalmazásáért járó különdíj (2022),
Településfejlesztési Díjak (2022, 2024, 2025),
az Építőipari Nívódíj (2022) és Építőipari Nívódíj elismerő oklevél (2024),
Főváros Önkormányzatának Építészeti Nívódíj dicsérete (2023).
