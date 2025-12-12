Szenzációs forradalmasítás: így kap zöld köntöst Belváros legparányibb közterülete

A Bástya utcai vadonatúj park után, a belvárosi épületek közé „ékelődött” Garibaldi köz is hamarosan kizöldül. Belváros Önkormányzatáról eddig is tudtuk, hogy a zöldítés legújabb, gyakran egyedülálló módszereit alkalmazza, most azonban még ezeket is forradalmasítja. Ezáltal a belvárosiak számára a levegő jobb, a városi épített környezet pedig a nyári kánikulában már legközelebb élhetőbb lesz.

A zöldítés előtt így nézett ki a Garibaldi köz Fotó: Belváros Önkormányzata

A korábbi kihasználatlan területen szeptemberben kezdődtek a minden részletre kiterjedő előkészítő munkák. Első lépésben a szomszédos épületek alapmegerősítése, szigetelése is megtörtént. A pinceszint, a födém, a lépcső, a felfuttatandó növények oszlopai, gerendái és a favermek készültek el.

A megújult Garibaldi köz látványterve, igazi városi pihenőhelyet hoznak létre, négy új fával, cserjékkel, valamint oszlopokra és gerendákra felfuttatott kúszónövényekkel Fotó: Belváros Önkormányzata

A csoda a Garibaldi köz esetében sem feltétlen abban rejlik, hogy négy fát, cserjéket és kúszónövényeket ültet a Belváros Önkormányzata, hanem abban, hogy a nagyvárosi környezetben lévő zsebkendőnyi területen, hogyan valósítja meg azt.

Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester forradalmasítja még az európai nagyvárosoktól átvett legkorszerűbb gyakorlatot is Fotó: Belváros Önkormányzata

Mint fogalmazott Szentgyörgyvölgyi Péter:

Célunk, hogy olyan közterület-fejlesztéseket valósítsunk meg, amiket nem csak a gyermekeink, de még az unokáink is élvezhetnek.

Mutatjuk, ilyen a csúcsinnováció a Garibaldi közben

A növények többször iskolázottak, nem csemeték, hanem 20 évesek. Magyarul a fák azonnali árnyékot és jobb levegőt nyújtanak majd a környéken élőknek.

A fejlesztése részeként 4 méter mély ültetőgödröt alakítanak ki. Ezzel minden eddiginél nagyobb élettérről gondoskodnak. A fák vezérgyökerei így a budapesti átlagos 2,5 helyett, 50 köbméteres közműmentes zónán haladhatnak majd át a vizet tároló talajrétegig.

A fák vezérgyökerei így a budapesti átlagos 2,5 helyett, 50 köbméteres közműmentes zónán haladhatnak majd át a vizet tároló talajrétegig. A gyors növekedést tovább támogatja, hogy a fák élettere automata öntözőrendszert is kap.

Máshol ilyet nem látsz

Belváros a legújabb dolomitos szerkezeti talajreceptúrát használja. Amennyiben ez beválik, az a belvárosi beruházásoknál alkalmazott Stockholm Faültetési Rendszer költségeit jóval lecsökkentheti majd.

Érdekes kísérlete a Belvárosnak még, hogy a gyökérzónában monitoring rendszert építenek ki. A megszokottól eltérően most először alkalmaznak olyan megoldást, amivel már a gyökérnövekedést is nyomon fogják tudni követni. Ebben a kísérletben kutatási céllal a kerületi elképzelések szerint, az egyetemek bekapcsolódását is szívesen látják.

Minden lehetséges felületen zöldít a Belváros

Az elmúlt években eddig közel 700 új fát ültetett az önkormányzat, és olyan beruházásokat valósított meg, mint például a Podmaniczky tér felújítása 82 új fával, az Arany János utca megújítása közel 100 új fa elültetésével, vagy a Budapesten első, egyszerre kék és zöld szemléletű park kialakítása a Bástya utcában. Budapesten szintén elsőként alkalmazták a gyökércella faültetési rendszert, majd ültettek óriásfákat. Minden lehetséges felületen zöldítenek, még a buszvárókon is, amelynek ötletét már több önkormányzat átvette tőlük.