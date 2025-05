Az egyik legdögösebb budapesti közterület lett az Egyetem tér

Belváros önkormányzata eddig sem viccelt, Budapesten is toronymagasan vezet korszerű zöldítési programjával. Ha az elmúlt években szóba kerül a kék- vagy a zöldszemlélet, biztos, hogy az V. kerület jut mindenkinek eszébe róla. Most az Egyetem tér környékén élők örülhetnek a legjobban, hiszen Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester éppen lakossági kérést teljesített akkor, amikor a vártnál is árnyasabb, klímatudatos közterületet „varázsolt” a patinás kőtengerből, korszerű infrastruktúra kialakításával együtt.

Az Egyetem tér fásítása

Mi lehetne nagyobb vigasz annál, amikor a brutál nagyvárosi hőség elől, egy óriási fa árnyékába menekülhet az ember? Hát nem sok minden jut eszünkbe, az Egyetem téren ráadásul az új fasor végig megvéd a perzselő naptól, tulajdonképpen a Kálvin térig. A közterületet azonban nem csupán zöldebbé tették, hanem teljességében újra „fogalmazták”, tágabb és meghittebb tereket alakítottak ki, ezért jó például találkozó vagy randihelynek is. A belvárosi önkormányzat által ültetett 21 új fa közül három, már ültetésekor 8-10 méteres, a városi közeget jól tűrő példány is található.

Mint ismert, a zöldítési program keretében lassan már 700 innovatív ültetésű gyönyörű fát számolhatnak a belvárosiak, korábban például a Podmaniczky teret 82 új fával, az Arany János utcát közel 100 fás fasorral újította meg Belváros fideszes vezetése meg, de létrehozták a vadonatúj Bástya parkot.

A fákat a Belvárosban már jól ismert és alkalmazott gyökérmenedzsment-rendszerek (Stockholm vagy gyökércellarendszer) alkalmazásával ültették el. Ezek a rendszerek a fák számára biztosítják az egészséges gyökérfejlődést és a hosszú életet, míg a Stockholm faültetési rendszer a csapadékvíz helyben tartását is segíti.

