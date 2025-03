Az Egyetem térre ültetett extra méretű fák sokkal kellemesebb és élhetőbb mikroklímát varázsolnak szinte a városi környezetben - Fotó: Facebook

Szentgyörgyvölgyi Péter hozzátette:

Kutyavizelet okozta az egyetlen fa halálát

Belvárosban az egyetlen fa elhalása sem volt hiábavaló, hiszen azóta a kutyák vizelete ellen is új technológiát vetnek be. Sem ez, sem a gyors reagálás nem mondható el viszont a kamuzöld fővárosról. Szentgyörgyvölgyi Péter válaszát így folytatta Bardóczinak:

„Természetesen van olyan esetünk, ahol újra kellett fát ültetnünk, így például az öntől sok kritikát kapott Szomory Dezső téri nagy fák esetében , azonban az ott végrehajtott újra ültetés oka nem a hibás döntésben vagy megvalósításban keresendő, ahogy Ön azt sokszor megemlíti. Hanem abban, hogy a kutyák vizelete okozta marás a törzs kérgét rövid időn belül olyan súlyosan károsította, hogy az az egyik 10 méter magas -előnevelt 25 éves új fánk tökéletes eredése után – gyors és látványos elhalásához vezetett. Éppen ezért a kerület ki is dolgozott egy új fakéregvédő-rácsot is, amelyet az ilyen esetek megelőzése érdekében, ahol szükséges, alkalmazni is fogunk”- hívta fel Bardóczi figyelmét a fejlesztésre is egyúttal Szentgyörgyvölgyi.

Podmaniczky tér 2019-ben újult meg, 82 új fával. A nagyméretű fák elültetése azért is praktikus, mert azonnal árnyékot nyújtanak a nyári forróság idején - Fotó: V. kerületi önkormányzat

Fásítás a Belvárosban

Belváros Önkormányzata egyébként az elmúlt években közel 700 új fát ültetett. Ebből