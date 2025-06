„Gyerekkori álmom valósult meg” – új fejezet kezdődött a súlyos bőrbetegséggel küzdő Flórián életében

Nagy álma vált valóra a súlyos bőrbetegséggel, úgynevezett pillangóbőrrel küzdő Vass Flóriánnak. A 17 éves fiút már egy ország ismeri. Rengeteg tartalmat gyárt a TikTok-csatornájára. Az edzős, motiváló videóival robbant be a köztudatba, azóta felszólal beteg gyerekek megsegítéséért, valamint táncos tartalmakat is készít, amiket imádnak a követői. Teljes átéléssel mozog a ritmusra. Szenvedélye a zene, ezért elhatározta, hogy ő is megtanul zenét keverni.

Flórián 3 éves korában kapta az első DJ pultját Fotó: beküldött

Flórián három éves korában kapta az első játék DJ pultját. Már gyerekkorában megmutatkozott, hogy van érzéke a zenéhez. A kézfeje nem fejlődött ki rendesen, de Flórián elszánt és vásárolt egy igazi DJ pultot, amin szorgalmasan gyakorol.

Vass Flórián Fotó: Bánkúti Sándor

Flórián régi álma vált valóra



A gimnazista fiú úgy gondolta, hogy az idei nyári szünet tökéletes alkalom arra, hogy megvalósítsa egy régi álmát és DJ váljon belőle.

Beszereztem egy DJ pultot. Gyerekkori álmom valósult meg. Azt gondoltam, hogyha már itt a nyári szünet, akkor tanuljunk meg valami újat. Már kiskoromban is Avicii, Tiësto és David Guetta volt a mindenem

- mesélte Flórián, aki azt is elárulta, hogy mi a legnagyobb álma: „Szeretnék majd élőben mixeket készíteni, valamint nagy álmom, hogy olyan djkkel játsszak együtt, mint Purebeat, Marcelfit és Rick Wayne.”