„Nagyon fájnak” – rengeteg seb borítja a pillangóbőrrel született Flórián testét, nagy a baj

Vass Flóriánt rengetegen ismerik és szeretik. A 18 éves, ritka bőrbetegséggel küzdő srác rengeteg embernek ad erőt és motivációt a mindennapokban. Flórián nemrég arról számolt be, hogy rosszabbodott az állapota és nagy sebek jelentek meg a bőrén.

Fotó: Metropol

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Balkányon élő fiú ritka bőrbetegséggel, úgynevezett pillangóbőrrel él együtt, amely rendkívül érzékennyé teszi a bőrét; szinte bármilyen apró érintés, vagy súrlódás fájdalmas sebeket okozhat, amelyek könnyen elfertőződhetnek, ha nem kezelik őket megfelelően. A mindennapjai így folyamatos odafigyelést és rengeteg türelmet igényelnek. Most azonban különösen nehéz időszakon megy keresztül.

Sajnos most lettek új sebeim, amik nem kicsik és nagyon fájnak, emiatt most antibiotikumot is szedek, illetve köhögök, ami miatt nem tudok videót felvenni, illetve élő adásokat készíteni sem

– mondta Flórián. A fiút sokan ismerik és szeretik a TikTokon, ahol őszinte, inspiráló, edzésre motiváló tartalmaival rengeteg embert ér el. Követői mindig izgatottan várják az új videóit, most pedig aggódva figyelik az állapotát. Rengetegen kívántak neki jobbulást, amiért Flórián végtelenül hálás.



Flórián a fájdalom ellenére sem adja fel

A nehézségek ellenére már most látszik a remény, ami új erőt ad neki ahhoz, hogy folytassa azt, amit igazán szeret. Flórián nemcsak tartalomgyártóként aktív, hanem a zene világában is komoly célokat tűzött ki maga elé. DJ-ként több fellépésen is túl van, saját zenét is kiadott, legutóbb pedig egy aerobik edzéshez keverte élőben a zenét; mindezt ujjak nélkül – mert a betegsége miatt nem fejlődtek ki megfelelően- és fájdalmak közepette teszi.

Most a gyógyulásra kell koncentrálnia, de egy pillanatra sem mond le az álmairól. Flórián példája megmutatja, hogy még a legnagyobb fájdalmak közepette is lehet küzdeni a céljainkért.