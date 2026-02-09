RETRO RÁDIÓ

„Szóhoz sem tudtam jutni” – ismeretlen jótevő segített a pillangóbőrrel született Flóriánon

Flórián nem hagyja, hogy a betegsége irányítsa az életét. A pillangóbőrrel küzdő fiút egy ismeretlen jótevő lepte meg.

Megosztás
Szerző: KN
Létrehozva: 2026.02.09. 16:30
Vass Flórián pillangóbőr segítség

Nem halt még ki a jóindulat és az önzetlenség a világból. A súlyos bőrbetegséggel, úgynevezett pillangóbőrrel küzd fiú, Vass Flórián szívmelengető segítséget kapott egy jótevőtől. A fiút meghatották a történtek és nagyon hálás a segítőjének, akivel jó barátságot kötöttek.

pillangóbőr
A pillangóbőrrel küzdő fiúval szívmelengető dolog történt Fotó: TikTok/floriantheebguy

Meghatódott a pillangóbőrrel küzdő Flórián 

Flórián pillangóbőrrel született, minden kis apró súrlódás fájdalmas sebeket és hólyagokat ejt a bőrén; ő mégis mindig a világ jó oldalát nézi. A nehézségei ellenére edzeni kezdett, és elindította a DJ karrierjét, valamint szorgalmasan tanul, hamarosan érettségizik. Sokan ismerik a cikkekből és a közösségi médiából, a TikTok-csatornáján motiváló videókat tesz közzé és segítségkérő, beteg gyermekek mellett is kiáll. A 18 éves fiú csupa pozitív energiát közvetít a világ felé, amiből most ő is visszakapott.

„Iskola után Nyíregyházára mentünk. Én elmentem ebédelni, amíg anyuék intézték a dolgaikat” – kezdte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Balkányon élő fiú, aki egy kebabozót választott.

Bementem, kikértem, amit szerettem volna. Odajött egy srác, ő is kért magának ételt; amikor kikértem magamnak és fizettem volna, olyan kedves volt a srác – Attilának hívták –, hogy amikor én odatettem az órámat, hogy azzal fizessek, ő odatette a telefonját, és kifizette nekem a kebabot. Szóhoz sem tudtam jutni. Nagyon örültem neki, megható dolog. Mindenki meglepődne, ha vele történne meg. Nagyon kedves gesztus volt tőle

 – mondta Flórián. Az ismeretlen jótevő leült Flóriánnal ebédelni, habár először elvitelre kérte az ennivalóját. Nagyon jót beszélgettek és összebarátkoztak. Flórián nagyon hálás a történtekért, és reméli, hogy sok jótevő él még a világban.

@floriantheebguy Nagyon köszönöm innen is🥰 @Attila Kondás @Benda Kebab Nyíregyháza | #kebab #bendakebab #jógesztus #foryoupagе ♬ original sound - Flórián | DJ FLOWresz

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu