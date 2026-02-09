„Szóhoz sem tudtam jutni” – ismeretlen jótevő segített a pillangóbőrrel született Flóriánon

Nem halt még ki a jóindulat és az önzetlenség a világból. A súlyos bőrbetegséggel, úgynevezett pillangóbőrrel küzd fiú, Vass Flórián szívmelengető segítséget kapott egy jótevőtől. A fiút meghatották a történtek és nagyon hálás a segítőjének, akivel jó barátságot kötöttek.

A pillangóbőrrel küzdő fiúval szívmelengető dolog történt Fotó: TikTok/floriantheebguy

Meghatódott a pillangóbőrrel küzdő Flórián

Flórián pillangóbőrrel született, minden kis apró súrlódás fájdalmas sebeket és hólyagokat ejt a bőrén; ő mégis mindig a világ jó oldalát nézi. A nehézségei ellenére edzeni kezdett, és elindította a DJ karrierjét, valamint szorgalmasan tanul, hamarosan érettségizik. Sokan ismerik a cikkekből és a közösségi médiából, a TikTok-csatornáján motiváló videókat tesz közzé és segítségkérő, beteg gyermekek mellett is kiáll. A 18 éves fiú csupa pozitív energiát közvetít a világ felé, amiből most ő is visszakapott.

„Iskola után Nyíregyházára mentünk. Én elmentem ebédelni, amíg anyuék intézték a dolgaikat” – kezdte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Balkányon élő fiú, aki egy kebabozót választott.

Bementem, kikértem, amit szerettem volna. Odajött egy srác, ő is kért magának ételt; amikor kikértem magamnak és fizettem volna, olyan kedves volt a srác – Attilának hívták –, hogy amikor én odatettem az órámat, hogy azzal fizessek, ő odatette a telefonját, és kifizette nekem a kebabot. Szóhoz sem tudtam jutni. Nagyon örültem neki, megható dolog. Mindenki meglepődne, ha vele történne meg. Nagyon kedves gesztus volt tőle

– mondta Flórián. Az ismeretlen jótevő leült Flóriánnal ebédelni, habár először elvitelre kérte az ennivalóját. Nagyon jót beszélgettek és összebarátkoztak. Flórián nagyon hálás a történtekért, és reméli, hogy sok jótevő él még a világban.