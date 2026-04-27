A józsefvárosiak teljesen kiadtak. Egyre tarthatatlanabb a helyzet a kerületben. Sokan már az utcára sem merik kiengedni a gyerekeiket. És van, ahol még ennél is rosszabb, a játszótérre sem. A droghelyzet elképesztő méreteket ölt.

Tarthatatlan a droghelyzet Józsefvárosban

A VIII. kerületi Lujza utca 23. szám alatti társasház ügyéről a Metropol már korábban beszámolt. Ott a lakók hónapok óta panaszkodnak arra, hogy a házban rendszeresek a droghasználathoz köthető rendzavarások: a kaput berúgják, mindent összevizelnek, idegenek járnak fel és élhetetlenné váltak a mindennapok. Legutóbb a rendőrség 11 embert állított elő.

Drogos idegenek átjáróháza lett a társasház / Forrás: MW

Tarthatatlan a droghelyzet a Józsefvárosban

Az eset sajnos nem egyedi. Mióta Pikó Andrást 2019 megválasztották polgármesternek, a helyzet folyamatosan romlik. A közelmúltban új drogstratégiát fogadott el Józsefváros baloldali vezetése, ám a döntés több helyi lakost kiakasztott, mert több ponton is aggályos irányba viheti a kerület drogpolitikáját.

Most pont a Szeszgyár közt lepték el a drogosok.

"Nem csinálnak semmit sajnos!"

írta a fentebb említett poszt alatt egy helyi. Egy másik pedig úgy fogalmazott: "Undorító tényleg és valóban senki sem csinál semmit sem"

Van, aki ironikusra vette:

"Hívd a "Város mindenkiè" csapatot! "

A Tisza és a drog viszonya

Azt egyelőre nem tudni, hogy a még hivatalban lévő Fidesz-kormány által bevezetett drogpolitikát - amely zéró toleranciát hirdet a kábítószerrel szemben - hogyan folytatja majd kormányra kerülve a Tisza Párt. Amiviszont biztos, hogy a párt vezetőinek furcsa viszonya van az illegális szerekkel.

Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke egy korábban nyilvánosságra került hangfelvételen arról beszél, hogy LSD hatása alatt „gyűjt energiát”, ez az élmény számára egyszerre volt „varázslatos” és „rettenetes”. A Tisza Párt elnöke, a következő miniszterelnök, Magyar Péter saját bevallásaszerintr részt vett egy házibuliban, ahol a volt barátnőjével szexelt, miközben drog volt a helyiségben. Erről úgy fogalmazott: "Az asztalon alkohol- és kábítószer-kinézetű anyag volt. Én az asztalon levő dolgokhoz nem nyúltam…" Viszont nem is jelentette az illegális anyagot a rendőrségnek...