Tarthatatlan a droghelyzet Józsefvárosban

Vannak, akik az utcára, de még a játszótérre sem merik kiengedni a gyerekeket a kerületben. A droghelyzet soha nem látott mértéket ölt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.27. 05:00
kábítószer droghelyzet kokain

A józsefvárosiak teljesen kiadtak. Egyre tarthatatlanabb a helyzet a kerületben. Sokan már az utcára sem merik kiengedni a gyerekeiket. És van, ahol még ennél is rosszabb, a játszótérre sem. A droghelyzet elképesztő méreteket ölt.

droghelyzet Józsefváros gyerekek
Tarthatatlan a droghelyzet Józsefvárosban

A VIII. kerületi Lujza utca 23. szám alatti társasház ügyéről a Metropol már korábban beszámolt. Ott a lakók hónapok óta panaszkodnak arra, hogy a házban rendszeresek a droghasználathoz köthető rendzavarások: a kaput berúgják, mindent összevizelnek, idegenek járnak fel és élhetetlenné váltak a mindennapok. Legutóbb a rendőrség 11 embert állított elő.

Drogos idegenek átjáróháza lett a társasház / Forrás: MW

Tarthatatlan a droghelyzet a Józsefvárosban

Az eset sajnos nem egyedi. Mióta Pikó Andrást 2019 megválasztották polgármesternek, a helyzet folyamatosan romlik. A közelmúltban új drogstratégiát fogadott el Józsefváros baloldali vezetése, ám a döntés több helyi lakost kiakasztott, mert több ponton is aggályos irányba viheti a kerület drogpolitikáját. 

Most pont a Szeszgyár közt lepték el a drogosok.

"Nem csinálnak semmit sajnos!"

írta a fentebb említett poszt alatt egy helyi. Egy másik pedig úgy fogalmazott: "Undorító tényleg és valóban senki sem csinál semmit sem"

Van, aki ironikusra vette: 

"Hívd a "Város mindenkiè" csapatot! 🤣🤣🤣"

A Tisza és a drog viszonya

Azt egyelőre nem tudni, hogy a még hivatalban lévő Fidesz-kormány által bevezetett drogpolitikát - amely zéró toleranciát hirdet a kábítószerrel szemben - hogyan folytatja majd kormányra kerülve a Tisza Párt. Amiviszont biztos, hogy a párt vezetőinek furcsa viszonya van az illegális szerekkel.

Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke egy korábban nyilvánosságra került hangfelvételen arról beszél, hogy LSD hatása alatt  „gyűjt energiát”, ez az élmény számára egyszerre volt „varázslatos” és „rettenetes”.  A Tisza Párt elnöke, a következő miniszterelnök, Magyar Péter saját bevallásaszerintr részt vett egy házibuliban, ahol a volt barátnőjével szexelt, miközben drog volt a helyiségben. Erről úgy fogalmazott: "Az asztalon alkohol- és kábítószer-kinézetű anyag volt. Én az asztalon levő dolgokhoz nem nyúltam…" Viszont nem is jelentette az illegális anyagot a rendőrségnek...

A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás.

Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.

Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.
 


 


 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu