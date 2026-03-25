RETRO RÁDIÓ

Kiderült az ok: ezért ébredsz 8 óra alvás után is fáradtan

Nincs is rosszabb, mint nyolcóra alvás után kimerülten ébredni. Ezt jelzi a nem megfelelő alvásminőséged.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.25. 18:00
alvásminőség odafigyelés egészség

Az alvás az egészségünk egyik alappillére, ezért sem szabad féllábon venni. Attól, hogy megvan a napi 7-8 óra alvás, még nem jelenti azt, hogy kipihenten ébredünk. Ennek számos ok áll a hátterében, erről számolt be egy szakértő, szerinte ugyanis ezeket csináljuk rosszul.

A nem megfelelő alvásminőség az egész napunkra rányomhatja a bélyegét
Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

Az alvás mennyisége és minősége a fontos

Biztosan te is érezted már magad fáradtan egy 8 órás éjszakai alvást követően, és nem értetted, hogy ez miért van. Nos, ez sokkal több alkalommal fordul elő, mint azt mi gondolnánk, de most egy szakértő megválaszolta ezt a kérdést. 

Az nem kérdés, hogy a megfelelő alvás az egészségünk egyik alapillére. Az alvási szokásaink, az, hogy kinek mennyi alvásra van szüksége az évek előrehaladtával változik, azonban általánosságban a napi 8 óra alvást tartják ideálisnak a szakértők. Vannak azonban olyanok, akik ennek ellenére sem érzik magukat kipihentnek, és sokszor kábán ébrednek, az energiaszintjük pedig alacsony marad a nap folyamán. Dr. Wendy Troxel, klinikai szakpszichológus és viselkedéstudós, szerint egyetlen fontos ok áll ennek a problémának a hátterében: nem megfelelő az alvás minősége.

Ne egyél nehezet, és a lefekvés előtti edzést is kerüld

Sokan említik meg, hogy nem alszanak eleget, megvan a napi 7-8 óra, de mégis kábán ébrednek, nem érzik magukat kipihentnek. A felnőttek egyharmada tapasztalja a nem pihentető alvást.

- mondta a szakértő rávilágítva arra, hogy az alvás mennyisége önmagában nem elég ahhoz, hogy valóban képesek legyünk arra, hogy feltöltődjünk. De akkor mi az, ami elrontja a minőséget? 

Dr. Troxel szerint számos tényező létezik, ami befolyásolja az alvás minőségét attól függetlenül, hogy hány órát aludtunk az éjszaka folyamán. Hozzátette, hogy a nők gyakrabban tapasztalnak rosszabb alvási minőséget, mint a férfiak. 

A nőnél gyakrabban fordul elő, hogy az alvásuk nem megfelelő, ezért előfordulhat, hogy nekik több alvásra van szükségük  

Hétköznapi szokásaink is befolyásolják az alvás minőségét. A szakértő példaként említette:

  • az étkezést, annak időzítését és minőségét, 
  • a koffeinfogyasztást,
  • a képernyő előtt töltött időt
  • és az alkoholfogyasztást is. 

Érdemes kerülni a szakértő szerint a nehéz ételek és az alkohol fogyasztását lefekvés előtt. „Éhesen nem jó lefeküdni, de az sincs rendben, ha telegyomorral próbálsz elaludni, mert a szervezeted még javában emészt” - mondta Dr. Troxel. 

Arra is felhívta a figyelmet, hogy az alvás előtti közvetlen edzést is rosszabb alvásminőséget idéz elő. „Az edzés élénkít, különösen akkor, ha nem egyedül csináljuk, ez pedig megzavarhatja az alvást. A nap korábbi szakaszaiban jobb, ha sportolunk” – tette hozzá az Unilad cikkében.  

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
