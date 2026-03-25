Kiderült az ok: ezért ébredsz 8 óra alvás után is fáradtan

Az alvás az egészségünk egyik alappillére, ezért sem szabad féllábon venni. Attól, hogy megvan a napi 7-8 óra alvás, még nem jelenti azt, hogy kipihenten ébredünk. Ennek számos ok áll a hátterében, erről számolt be egy szakértő, szerinte ugyanis ezeket csináljuk rosszul.

A nem megfelelő alvásminőség az egész napunkra rányomhatja a bélyegét

Az alvás mennyisége és minősége a fontos

Biztosan te is érezted már magad fáradtan egy 8 órás éjszakai alvást követően, és nem értetted, hogy ez miért van. Nos, ez sokkal több alkalommal fordul elő, mint azt mi gondolnánk, de most egy szakértő megválaszolta ezt a kérdést.

Az nem kérdés, hogy a megfelelő alvás az egészségünk egyik alapillére. Az alvási szokásaink, az, hogy kinek mennyi alvásra van szüksége az évek előrehaladtával változik, azonban általánosságban a napi 8 óra alvást tartják ideálisnak a szakértők. Vannak azonban olyanok, akik ennek ellenére sem érzik magukat kipihentnek, és sokszor kábán ébrednek, az energiaszintjük pedig alacsony marad a nap folyamán. Dr. Wendy Troxel, klinikai szakpszichológus és viselkedéstudós, szerint egyetlen fontos ok áll ennek a problémának a hátterében: nem megfelelő az alvás minősége.

Ne egyél nehezet, és a lefekvés előtti edzést is kerüld

Sokan említik meg, hogy nem alszanak eleget, megvan a napi 7-8 óra, de mégis kábán ébrednek, nem érzik magukat kipihentnek. A felnőttek egyharmada tapasztalja a nem pihentető alvást.

- mondta a szakértő rávilágítva arra, hogy az alvás mennyisége önmagában nem elég ahhoz, hogy valóban képesek legyünk arra, hogy feltöltődjünk. De akkor mi az, ami elrontja a minőséget?

Dr. Troxel szerint számos tényező létezik, ami befolyásolja az alvás minőségét attól függetlenül, hogy hány órát aludtunk az éjszaka folyamán. Hozzátette, hogy a nők gyakrabban tapasztalnak rosszabb alvási minőséget, mint a férfiak.

A nőnél gyakrabban fordul elő, hogy az alvásuk nem megfelelő, ezért előfordulhat, hogy nekik több alvásra van szükségük

Hétköznapi szokásaink is befolyásolják az alvás minőségét. A szakértő példaként említette:

az étkezést, annak időzítését és minőségét,

a koffeinfogyasztást,

a képernyő előtt töltött időt

és az alkoholfogyasztást is.

Érdemes kerülni a szakértő szerint a nehéz ételek és az alkohol fogyasztását lefekvés előtt. „Éhesen nem jó lefeküdni, de az sincs rendben, ha telegyomorral próbálsz elaludni, mert a szervezeted még javában emészt” - mondta Dr. Troxel.