Baj van a népszerű gyorsételekkel – azonnali termékvisszahívást rendeltek el
Közleményt adott ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Két tételt érint a termékvisszahívás.
A Penny-Market Kft. PENNY TO GO termékek kapcsán termékvisszahívást kezdeményezett, azok mikrobiológiai nem megfelelősége miatt. A termékvisszahívás két népszerű gyorsételt is érint.
Termékvisszahívás: óvatosan a brassói aprópecsenyével és az orsótésztás csirkepaprikással!
A vállalkozás a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve gondoskodott az érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.
Az érintett termékek adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: PENNY TO GO brassói aprópecsenye
- Kiszerelés: 330g
- Minőségmegőrzési idő: 2026.05.09.
- Termék megnevezése: PENNY TO GO csirkepaprikás orsótésztával
- Kiszerelés: 330g
- Minőségmegőrzési idő: 2026.05.09.
- Gyártó: Thallo-Food Élelmiszeripari Kft.
- Magyar forgalmazó: Penny
- Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség
Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van javasoljuk, hogy azt ne fogyassza el – olvasható az NKFH oldalán. A termékvisszahívás kizárólag a fenti azonosítóval ellátott termékekre vonatkozik!
