Baj van a népszerű gyorsételekkel – azonnali termékvisszahívást rendeltek el

A Penny-Market Kft. PENNY TO GO termékek kapcsán termékvisszahívást kezdeményezett, azok mikrobiológiai nem megfelelősége miatt. A termékvisszahívás két népszerű gyorsételt is érint.

Termékvisszahívás: óvatosan a brassói aprópecsenyével és az orsótésztás csirkepaprikással!

A vállalkozás a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve gondoskodott az érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: PENNY TO GO brassói aprópecsenye

Kiszerelés: 330g

Minőségmegőrzési idő: 2026.05.09.

Termék megnevezése: PENNY TO GO csirkepaprikás orsótésztával

Kiszerelés: 330g

Minőségmegőrzési idő: 2026.05.09.

Gyártó: Thallo-Food Élelmiszeripari Kft.

Magyar forgalmazó: Penny

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség

Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van javasoljuk, hogy azt ne fogyassza el – olvasható az NKFH oldalán. A termékvisszahívás kizárólag a fenti azonosítóval ellátott termékekre vonatkozik!