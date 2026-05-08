Baj van a népszerű gyorsételekkel – azonnali termékvisszahívást rendeltek el

Közleményt adott ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Két tételt érint a termékvisszahívás.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.08. 13:13
A Penny-Market Kft. PENNY TO GO termékek kapcsán termékvisszahívást kezdeményezett, azok mikrobiológiai nem megfelelősége miatt. A termékvisszahívás két népszerű gyorsételt is érint.

Termékvisszahívásra figyelmeztet az NKFH (Fotó: Pixabay.com)

Termékvisszahívás: óvatosan a brassói aprópecsenyével és az orsótésztás csirkepaprikással! 

A vállalkozás a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve gondoskodott az érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: PENNY TO GO brassói aprópecsenye
  • Kiszerelés: 330g
  • Minőségmegőrzési idő: 2026.05.09.

 

  • Termék megnevezése: PENNY TO GO csirkepaprikás orsótésztával
  • Kiszerelés: 330g
  • Minőségmegőrzési idő: 2026.05.09.
  • Gyártó: Thallo-Food Élelmiszeripari Kft.
  • Magyar forgalmazó: Penny
  • Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség

Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van javasoljuk, hogy azt ne fogyassza el – olvasható az NKFH oldalán. A termékvisszahívás kizárólag a fenti azonosítóval ellátott termékekre vonatkozik!

 

