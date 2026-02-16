RETRO RÁDIÓ

Gluténérzékenyek, figyelem: visszahívták ezt a terméket a hatóságok!

Vigyázz ezzel az édességgel! Glutént tartalmazhat egy gluténmentesnek feltüntetett rizs-sütemény.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.16. 15:05
glutén NKFH gluténérzékenység gluténtartalmú élelmiszer

Gyors riasztás érkezett egy bejelentés alapján, miszerint a gluténmentes jelöléssel ellátott Dubai Mochi (rizs-sütemény) termék jelölésén az összetevők között búza alapú tészta is szerepel, ezért a termék allergént (glutént) tartalmaz - írja az NKFH.

Ez a termék glutént tartalmazhat.
Ez a termék glutént tartalmaz. Fotó: NKFH

Glutént tartalmaz a Duba Mochi sütemény

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, akik az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedést, gondoskodott a kifogásolt termék fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: DUBAI MOCHI PISTACHIO KUNAFA FLAVOR

Márka: Qlove Japanese Style

Kiszerelés: 168 g

Importőr: PepisCR s.r.o. (Csehország)

Kereskedő: Momoko Shop Kft.

A terméket egyéb helyeken is forgalmazzák!

Termékvisszahívás oka: A termék nem jelölt allergént (glutén) tartalmaz.

A termék fogyasztása arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet.

 

 

