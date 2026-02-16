Gluténérzékenyek, figyelem: visszahívták ezt a terméket a hatóságok!
Vigyázz ezzel az édességgel! Glutént tartalmazhat egy gluténmentesnek feltüntetett rizs-sütemény.
Gyors riasztás érkezett egy bejelentés alapján, miszerint a gluténmentes jelöléssel ellátott Dubai Mochi (rizs-sütemény) termék jelölésén az összetevők között búza alapú tészta is szerepel, ezért a termék allergént (glutént) tartalmaz - írja az NKFH.
Glutént tartalmaz a Duba Mochi sütemény
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, akik az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedést, gondoskodott a kifogásolt termék fogyasztóktól történő visszahívásáról.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
• Termék megnevezése: DUBAI MOCHI PISTACHIO KUNAFA FLAVOR
• Márka: Qlove Japanese Style
• Kiszerelés: 168 g
• Importőr: PepisCR s.r.o. (Csehország)
• Kereskedő: Momoko Shop Kft.
A terméket egyéb helyeken is forgalmazzák!
Termékvisszahívás oka: A termék nem jelölt allergént (glutén) tartalmaz.
A termék fogyasztása arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet.
