Gluténérzékenyek, figyelem: visszahívták ezt a terméket a hatóságok!

Gyors riasztás érkezett egy bejelentés alapján, miszerint a gluténmentes jelöléssel ellátott Dubai Mochi (rizs-sütemény) termék jelölésén az összetevők között búza alapú tészta is szerepel, ezért a termék allergént (glutént) tartalmaz - írja az NKFH.

Ez a termék glutént tartalmaz. Fotó: NKFH

Glutént tartalmaz a Duba Mochi sütemény

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, akik az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedést, gondoskodott a kifogásolt termék fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

• Termék megnevezése: DUBAI MOCHI PISTACHIO KUNAFA FLAVOR

• Márka: Qlove Japanese Style

• Kiszerelés: 168 g

• Importőr: PepisCR s.r.o. (Csehország)

• Kereskedő: Momoko Shop Kft.

A terméket egyéb helyeken is forgalmazzák!

Termékvisszahívás oka: A termék nem jelölt allergént (glutén) tartalmaz.

A termék fogyasztása arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet.