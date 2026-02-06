RETRO RÁDIÓ

Ehető virágos fatörzstortácska növényi alapanyagokból, lisztmentesen - recept

Az ehető virágszirmok ihlették ezt a süteményt, ami pont passzolt ajándékként Enyedi Ildikónak., A Ginkgo Biloba fáról filmet készítő rendezőnek fatörzstortácskát vittünk.

Szerző: Fodor Erika
Létrehozva: 2026.02.06. 15:50
fatörzs korong recept növényi fodor erika ginko biloba ehető virág torta

Ennek a receptnek a megszületéséhez több minden hozzájárult. Először is, a kedvenc sarki zöldségesemtől kaptam ajándékba ehető virágszirmot. Méghozzá éppen Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjének hazai bemutatója előtt. A többi már ment magától, így készült el az élővirágos fatörzstortácska növényi alapanyagokból, amellyel megleptük a rendezőnőt, hiszen az új filmje „főszereplője” egy (pontosabban 3) Ginkgo Biloba fa. Természetesen növényi alapanyagokat használtunk, és akkor már legyen gluténmentes is! Mutatjuk a receptet!

Virágos fatörzstortácska
Ehető virágszirmos fatörzstortácska növényi alapanyagból (Fotó: Fodor Erika)

A fatörzstortácska hozzávalói 

24x36 cm-es tepsivel számoltunk.

A tésztához (ebből lesznek az fatörzs-korongok):

  • 4-5 tojás
  • 20 dkg mandulaliszt
  • 20 dkg növényi vaj
  • 20 dkg étcsoki (minimum 50-60%-os)
  • 3 evőkanál cukor (vagy eritrit)
Hozzávalók az élővirágos, növényi tortáckához (Fotó: Fodor Erika)

Töltelékkrémhez a fatörzskorongok közé

  • 10 dkg GM zabpehely
  • 2 dl növényi tej (házi kókusz-mandulából készült)
  • 1 dl növényi tejszín
  • 1 kezeletlen héjú szicíliai citrom
  • 1 körte
  • 1 nagy feketeszilva
  • Ehető színes virágszirmok
Enyedi Ildikó rendezőnek a Csendes barát hazai bemutatójára vittünk kóstolót a fatörzstortácskából (Fotó: Fodor Erika)

A tészta elkészítése

A növényi vajat az étcsokival gőz felett vagy takarék hőfokon, folyamatos keverés mellett összeolvasztjuk. A tojásokat a cukorral habosra, ropogásmentesre felverjük. Az olvasztott csokiszószt hozzákeverjük lapáttal a habos tojáshoz, majd egyenletes keverés mellett beleadagoljuk a mandulalisztet. Az egészet beleöntjük a kivajazott és mandulaliszttel megszórt, téglalap alakú sütőtepsibe. 

Beleadagoljuk a mandulalisztet (Fotó: Fodor Erika)

Légkeveréssel 160 fokon kb. 15-20 percig sütjük, ne legyen folyós, de ne is hagyjuk kiszáradni a tésztát. Amikor már nem ragad, de még „krémes” (villapróba), kivesszük a sütőből.

A téglalap alakú tepsiből kiszaggatjuk a fatörzskorongokat (Fotó: Fodor Erika)

Még azon melegében nagyobb méretű pogácsaszaggatóval kiszabjuk a megfelelő fatörzskorongokat. Itt következik egy nagyon jó rész, mert a munka folytatásához a háziasszony (vagy háziúr) kap egy kis motivációt: a szaggatásból leeső sütirészek mennyei nassolnivalók a krém készítése közben!

Sült körte- és szilvaszeletek a fatörzskorongok és a krém közé (Fotó: Fodor Erika)

A töltelékkrém elkészítése

Amíg a tészta sül, párhuzamosan meghúzatjuk egy kicsit minimális növényi vajon a megmosott, de héjastól hosszában szeletekre bontott nyers körtét és szilvát egy serpenyőben. Közben kis lábosban megmelegítjük a növényi tejet, majd fokozatosan hozzáadjuk a mentes zabpelyhet és egyenletesen krémesre főzzük. Ha kész, hozzáadjuk a citrom héját és levét is, és átkeverjük. Ha kihűlt, gépi habverővel, a növényi tejszín hozzáadásával felhabosítjuk krémmé.

Fatörzsépítés indul:: alul egy tészta korong, rá a körte, majd a krém, és így tovább... (Fotó: Fodor Erika)

Összerakás

A fatörzskorongokat úgy rakjuk egymásra, hogy az alsó fatörzsre egy szelet sült körtét teszünk, erre jön egy vastag réteg zabkrémtöltelék, majd egy újabb fatörzskorong, újabb krémtöltelék, amit egy szelet sült szilvával zárunk. A tetejét és az oldalát - mintegy lombkorona helyett - virágszirommal dekoráljuk.

A szilvaszelettel lezárt tetejét és oldalát az ehető virágszirommal díszítjük (Fotó: Fodor Erika)

Tipp

A gluténmentes növényi tejes zabkrémbe ízlés szerint keverhetünk egy kis darált mandulát is, így még izgalmasabb lesz a töltelék, ha a citrom pikáns ízét még fokoznánk.

@fodorerikastory Ehető virágos Fatörzs-tortácskát készítettünk a (3) Ginko Biloba fáról és a hozzá(juk) kötődő emberek kapcsolatáról szóló Csendes barát című film budapesti bemutatójára Enyedi Ildikó rendezőnek.#Ginkobiloba💚🌞 ♬ Mon arbre - Gilbert Bécaud

 

