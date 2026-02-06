Ehető virágos fatörzstortácska növényi alapanyagokból, lisztmentesen - recept

Ennek a receptnek a megszületéséhez több minden hozzájárult. Először is, a kedvenc sarki zöldségesemtől kaptam ajándékba ehető virágszirmot. Méghozzá éppen Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjének hazai bemutatója előtt. A többi már ment magától, így készült el az élővirágos fatörzstortácska növényi alapanyagokból, amellyel megleptük a rendezőnőt, hiszen az új filmje „főszereplője” egy (pontosabban 3) Ginkgo Biloba fa. Természetesen növényi alapanyagokat használtunk, és akkor már legyen gluténmentes is! Mutatjuk a receptet!

Ehető virágszirmos fatörzstortácska növényi alapanyagból (Fotó: Fodor Erika)

A fatörzstortácska hozzávalói

24x36 cm-es tepsivel számoltunk.

A tésztához (ebből lesznek az fatörzs-korongok):

4-5 tojás

20 dkg mandulaliszt

20 dkg növényi vaj

20 dkg étcsoki (minimum 50-60%-os)

3 evőkanál cukor (vagy eritrit)

Hozzávalók az élővirágos, növényi tortáckához (Fotó: Fodor Erika)

Töltelékkrémhez a fatörzskorongok közé

10 dkg GM zabpehely

2 dl növényi tej (házi kókusz-mandulából készült)

1 dl növényi tejszín

1 kezeletlen héjú szicíliai citrom

1 körte

1 nagy feketeszilva

Ehető színes virágszirmok

Enyedi Ildikó rendezőnek a Csendes barát hazai bemutatójára vittünk kóstolót a fatörzstortácskából (Fotó: Fodor Erika)

A tészta elkészítése

A növényi vajat az étcsokival gőz felett vagy takarék hőfokon, folyamatos keverés mellett összeolvasztjuk. A tojásokat a cukorral habosra, ropogásmentesre felverjük. Az olvasztott csokiszószt hozzákeverjük lapáttal a habos tojáshoz, majd egyenletes keverés mellett beleadagoljuk a mandulalisztet. Az egészet beleöntjük a kivajazott és mandulaliszttel megszórt, téglalap alakú sütőtepsibe.

Beleadagoljuk a mandulalisztet (Fotó: Fodor Erika)

Légkeveréssel 160 fokon kb. 15-20 percig sütjük, ne legyen folyós, de ne is hagyjuk kiszáradni a tésztát. Amikor már nem ragad, de még „krémes” (villapróba), kivesszük a sütőből.

A téglalap alakú tepsiből kiszaggatjuk a fatörzskorongokat (Fotó: Fodor Erika)

Még azon melegében nagyobb méretű pogácsaszaggatóval kiszabjuk a megfelelő fatörzskorongokat. Itt következik egy nagyon jó rész, mert a munka folytatásához a háziasszony (vagy háziúr) kap egy kis motivációt: a szaggatásból leeső sütirészek mennyei nassolnivalók a krém készítése közben!

Sült körte- és szilvaszeletek a fatörzskorongok és a krém közé (Fotó: Fodor Erika)

A töltelékkrém elkészítése

Amíg a tészta sül, párhuzamosan meghúzatjuk egy kicsit minimális növényi vajon a megmosott, de héjastól hosszában szeletekre bontott nyers körtét és szilvát egy serpenyőben. Közben kis lábosban megmelegítjük a növényi tejet, majd fokozatosan hozzáadjuk a mentes zabpelyhet és egyenletesen krémesre főzzük. Ha kész, hozzáadjuk a citrom héját és levét is, és átkeverjük. Ha kihűlt, gépi habverővel, a növényi tejszín hozzáadásával felhabosítjuk krémmé.