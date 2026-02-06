Ehető virágos fatörzstortácska növényi alapanyagokból, lisztmentesen - recept
Az ehető virágszirmok ihlették ezt a süteményt, ami pont passzolt ajándékként Enyedi Ildikónak., A Ginkgo Biloba fáról filmet készítő rendezőnek fatörzstortácskát vittünk.
Ennek a receptnek a megszületéséhez több minden hozzájárult. Először is, a kedvenc sarki zöldségesemtől kaptam ajándékba ehető virágszirmot. Méghozzá éppen Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjének hazai bemutatója előtt. A többi már ment magától, így készült el az élővirágos fatörzstortácska növényi alapanyagokból, amellyel megleptük a rendezőnőt, hiszen az új filmje „főszereplője” egy (pontosabban 3) Ginkgo Biloba fa. Természetesen növényi alapanyagokat használtunk, és akkor már legyen gluténmentes is! Mutatjuk a receptet!
A fatörzstortácska hozzávalói
24x36 cm-es tepsivel számoltunk.
A tésztához (ebből lesznek az fatörzs-korongok):
- 4-5 tojás
- 20 dkg mandulaliszt
- 20 dkg növényi vaj
- 20 dkg étcsoki (minimum 50-60%-os)
- 3 evőkanál cukor (vagy eritrit)
Töltelékkrémhez a fatörzskorongok közé
- 10 dkg GM zabpehely
- 2 dl növényi tej (házi kókusz-mandulából készült)
- 1 dl növényi tejszín
- 1 kezeletlen héjú szicíliai citrom
- 1 körte
- 1 nagy feketeszilva
- Ehető színes virágszirmok
A tészta elkészítése
A növényi vajat az étcsokival gőz felett vagy takarék hőfokon, folyamatos keverés mellett összeolvasztjuk. A tojásokat a cukorral habosra, ropogásmentesre felverjük. Az olvasztott csokiszószt hozzákeverjük lapáttal a habos tojáshoz, majd egyenletes keverés mellett beleadagoljuk a mandulalisztet. Az egészet beleöntjük a kivajazott és mandulaliszttel megszórt, téglalap alakú sütőtepsibe.
Légkeveréssel 160 fokon kb. 15-20 percig sütjük, ne legyen folyós, de ne is hagyjuk kiszáradni a tésztát. Amikor már nem ragad, de még „krémes” (villapróba), kivesszük a sütőből.
Még azon melegében nagyobb méretű pogácsaszaggatóval kiszabjuk a megfelelő fatörzskorongokat. Itt következik egy nagyon jó rész, mert a munka folytatásához a háziasszony (vagy háziúr) kap egy kis motivációt: a szaggatásból leeső sütirészek mennyei nassolnivalók a krém készítése közben!
A töltelékkrém elkészítése
Amíg a tészta sül, párhuzamosan meghúzatjuk egy kicsit minimális növényi vajon a megmosott, de héjastól hosszában szeletekre bontott nyers körtét és szilvát egy serpenyőben. Közben kis lábosban megmelegítjük a növényi tejet, majd fokozatosan hozzáadjuk a mentes zabpelyhet és egyenletesen krémesre főzzük. Ha kész, hozzáadjuk a citrom héját és levét is, és átkeverjük. Ha kihűlt, gépi habverővel, a növényi tejszín hozzáadásával felhabosítjuk krémmé.
Összerakás
A fatörzskorongokat úgy rakjuk egymásra, hogy az alsó fatörzsre egy szelet sült körtét teszünk, erre jön egy vastag réteg zabkrémtöltelék, majd egy újabb fatörzskorong, újabb krémtöltelék, amit egy szelet sült szilvával zárunk. A tetejét és az oldalát - mintegy lombkorona helyett - virágszirommal dekoráljuk.
Tipp
A gluténmentes növényi tejes zabkrémbe ízlés szerint keverhetünk egy kis darált mandulát is, így még izgalmasabb lesz a töltelék, ha a citrom pikáns ízét még fokoznánk.
