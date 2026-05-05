Nagy a baj: azonnal visszahívták a népszerű üzletlánc slágertermékeit

Termékvisszahívást rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A cég hat terméket is visszahívták.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.05. 10:17
Felhívás ólom kadmium termékvisszahívás

A Flying Tiger üzletlánc több mintás üvegpohara esetében határérték feletti nehézfémek kioldódását mérték – ezért a cég a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve termékvisszahívást rendelt el. A cég hat terméket is visszahívták.

Visszahívták a Flying Tiger több, mintás üvegpoharát is (Fotó: Pixabay.com)

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján nehézfémek (ólom és kadmium) kioldódását mérték Kínából származó mintás üvegpohárból. A termékből Dánián keresztül Magyarországra is érkezett a Tiger Stores Hungary Zrt. által üzemeltetett Flying Tiger üzletekbe.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Tiger Stores Hungary Zrt.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az NKFH nyomon követi.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

1. VIZESPOHÁR 220 ML/ VIRÁGMINTÁS, cikkszám: 3060031, minden gyártási sorozat, 2025 január óta eladva.

2. VIZESPOHÁR 220 ML/ TÖK MINTÁS, cikkszám: 3057450, minden gyártási sorozat, 2024 augusztus óta eladva.

3. VIZESPOHÁR 220 ML/ NARANCS MINTÁS, cikkszám: 3062993, minden gyártási sorozat, 2025 május óta eladva.

4. IVÓPOHÁR 220 ML/ ÜVEG, ÁTLÁTSZÓ, SZÍVEKKEL, cikkszám: 3052986, minden gyártási sorozat, 2024 január óta eladva.

5. VIZESPOHÁR 220 ML/ EPER, cikkszám: 3053912, minden gyártási sorozat, 2024 február óta eladva.

6. VIZESPOHÁR 220 ML/ CITROM, SÁRGA, cikkszám: 3055350, minden gyártási sorozat, 2024 május óta eladva.

Forgalmazó: Flying Tiger Copenhagen
Hazai címzett: Tiger Stores Hungary Zrt. (Flying Tiger üzletek)

Termékvisszahívás oka: határérték feletti nehézfémek (kadmium és ólom) kioldódása.

A nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe. Egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát.

Kérik, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja!

