RETRO RÁDIÓ

Azonnali termékvisszahívást jelentettek be: baj van ezzel a paradicsomszósszal

Idegen anyagot találtak a termékben. Aki vásárolt belőle, ne fogyassza el!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.16. 11:05
termékvisszahívás Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság veszély figyelmeztetés

Idegen anyag, üveg jelenléte miatt Olaszországban előállított, Granoro Dedicato passata di pomodoro elnevezésű, 500 gramm üveges kiszerelésű paradicsomszószt hívott vissza a Feldhoffer Bt. - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) pénteken az MTI-vel.

Figyelmeztetés felhívás termékvisszahívás
Idegen anyag jelenléte miatt paradicsomszószt hívtak vissza Fotó: Pixabay

NKFH: idegen anyag jelenléte miatt paradicsomszószt hívtak vissza

A hatóság kéri, aki vásárolt a 2026.12.31. minőségmegőrzési idővel és HP1 LM283 tételszámmal rendelkező, Pastificio Attilio Mastromauro Granoro Srl által gyártott termékből és az a birtokában van, ne fogyassza el.

A közlemény szerint az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) érkezett bejelentés alapján Olaszországban előállított, üveges kiszerelésű paradicsomszószban idegen anyagot (üveget) azonosítottak.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, a Feldhoffer Bt.-vel, amely a hatósággal együttműködve saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, visszahívta a fogyasztóktól a kifogásolt tételeket. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az NKFH nyomon követi.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu