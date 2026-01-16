Azonnali termékvisszahívást jelentettek be: baj van ezzel a paradicsomszósszal

Idegen anyag, üveg jelenléte miatt Olaszországban előállított, Granoro Dedicato passata di pomodoro elnevezésű, 500 gramm üveges kiszerelésű paradicsomszószt hívott vissza a Feldhoffer Bt. - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) pénteken az MTI-vel.

NKFH: idegen anyag jelenléte miatt paradicsomszószt hívtak vissza

A hatóság kéri, aki vásárolt a 2026.12.31. minőségmegőrzési idővel és HP1 LM283 tételszámmal rendelkező, Pastificio Attilio Mastromauro Granoro Srl által gyártott termékből és az a birtokában van, ne fogyassza el.

A közlemény szerint az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) érkezett bejelentés alapján Olaszországban előállított, üveges kiszerelésű paradicsomszószban idegen anyagot (üveget) azonosítottak.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, a Feldhoffer Bt.-vel, amely a hatósággal együttműködve saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, visszahívta a fogyasztóktól a kifogásolt tételeket. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az NKFH nyomon követi.