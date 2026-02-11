Termékvisszahívás: nagy a baj ezzel a közkedvelt alkoholos itallal
Az érintett termék bármelyik Auchan-üzletbe visszavihető. Mutatjuk, mi a baj ezzel a barna sörrel.
Tejsavbaktérium okozta másodlagos erjedés miatt az Auchan Magyarország Kft. barna sör terméket hívott vissza a forgalomból - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében.
Auchan Magyarország Kft. barna sört hívott vissza a forgalomból
A közlemény szerint a visszahívásban érintett 0,33 literes Vidám Vadkan Imperial Stout szűretlen minőségi barna dobozos sör gyártója a K&H Trans Kft., forgalmazója az Auchan Magyarország Kft., a termék minőségmegőrzési ideje 2026. november 14., tételszáma 251114.
Az érintett tételben másodlagos erjedés léphet fel, amely túlnyomást okozhat, a doboz felpúposodhat, a doboztető mechanikai sérülésével járhat, illetve felbontáskor sérülést okozhat - írták a közleményben.
Hozzátették: a termék fogyasztása nem jelent egészségügyi kockázatot. Az érintett termék bármelyik Auchan-üzletbe visszavihető, az árát blokk nélkül is visszatérítik - tájékoztatott a Nébih.
