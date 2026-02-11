RETRO RÁDIÓ

Termékvisszahívás: nagy a baj ezzel a közkedvelt alkoholos itallal

Az érintett termék bármelyik Auchan-üzletbe visszavihető. Mutatjuk, mi a baj ezzel a barna sörrel.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.11. 17:20
veszély auchan termékvisszahívás sör figyelmeztetés

Tejsavbaktérium okozta másodlagos erjedés miatt az Auchan Magyarország Kft. barna sör terméket hívott vissza a forgalomból - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében.

Fotó: Archív

Auchan Magyarország Kft. barna sört hívott vissza a forgalomból

A közlemény szerint a visszahívásban érintett 0,33 literes Vidám Vadkan Imperial Stout szűretlen minőségi barna dobozos sör gyártója a K&H Trans Kft., forgalmazója az Auchan Magyarország Kft., a termék minőségmegőrzési ideje 2026. november 14., tételszáma 251114.

Az érintett tételben másodlagos erjedés léphet fel, amely túlnyomást okozhat, a doboz felpúposodhat, a doboztető mechanikai sérülésével járhat, illetve felbontáskor sérülést okozhat - írták a közleményben.

Hozzátették: a termék fogyasztása nem jelent egészségügyi kockázatot. Az érintett termék bármelyik Auchan-üzletbe visszavihető, az árát blokk nélkül is visszatérítik - tájékoztatott a Nébih.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu