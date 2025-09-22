RETRO RÁDIÓ

Rohantak a mentők, idős nőt gázoltak el Hajdúszoboszlón

A rendőrség is megkezdte a vizsgálódást az ügyben.

Hétfőn délelőtt összeütközött egy biciklis és egy autó egy kereszteződésben Hajdúszoboszlón. Információk szerint elgázoltak egy idős nőt és a baleset helyszínére mentők érkeztek - írja a Tények.

A baleset Hajdúszoboszlón történt az Attila utca és az Ádám utca kereszteződésénél. A körülmények eddig tisztázatlanok, a haon.hu információi szerint mentők érkeztek a helyszínre. A rendőrség már megkezdte a baleset körülményeinek tisztázását és vizsgálatát. Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya a portál megkeresésére azt közölte, hogy egy 80 év körüli nőt végtagsérüléssel, mentővel, stabil állapotban kórházba szállítottak.

Korábban megírtuk, hogy hétfőn reggel a fővárosban is történt egy baleset, a X. kerületben ütközött össze két személyautó, ráadásul a Metropol cikke szerint szintén reggel igen sok baleset történt az utakon.

 

