Rohantak a mentők, idős nőt gázoltak el Hajdúszoboszlón

Hétfőn délelőtt összeütközött egy biciklis és egy autó egy kereszteződésben Hajdúszoboszlón. Információk szerint elgázoltak egy idős nőt és a baleset helyszínére mentők érkeztek - írja a Tények.

Elgázoltak egy idős nőt

A baleset Hajdúszoboszlón történt az Attila utca és az Ádám utca kereszteződésénél. A körülmények eddig tisztázatlanok, a haon.hu információi szerint mentők érkeztek a helyszínre. A rendőrség már megkezdte a baleset körülményeinek tisztázását és vizsgálatát. Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya a portál megkeresésére azt közölte, hogy egy 80 év körüli nőt végtagsérüléssel, mentővel, stabil állapotban kórházba szállítottak.

Korábban megírtuk, hogy hétfőn reggel a fővárosban is történt egy baleset, a X. kerületben ütközött össze két személyautó, ráadásul a Metropol cikke szerint szintén reggel igen sok baleset történt az utakon.