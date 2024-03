Szenzáció! Itt vannak az Oscar győztesei - magyar nyertes is lett

Az Oscar-szobrot Mihalek Zsuzsa nevében is Shona Heath és James Price vette át a Dolby Színház színpadán. Az Alasdair Gray skót író regénye nyomán Jórgosz Lánthimosz rendezésében Magyarországon forgatott Szegény párákat 11 Oscarra jelölték. A Frankenstein-variáció tavaly a velencei filmfesztiválon debütált, ahol a legjobb film és rendezés díját is megkapta. Mihalek Zsuzsa februárban a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) díját is elnyerte munkájáért.