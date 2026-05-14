Megasztár 2026 – Dallos Bogi: „Férjet már nem keresek”
Az énekesnő új zsűritagként csatlakozik a TV2 tehetségkutatójának új szériájához. Dallos Bogi a Megasztár 2026-os évadával kapcsolatban elárulta, családja hogyan fogadta a felkérést.
Dallos Bogi nem először zsűrizik tehetségkutatóban, a Megasztár 2026-os évadához új ítészként csatlakozott. Marics Petivel, Herceg Erikával és T. Dannyvel egy kimondottan izgalmas évadra számíthatnak a nézők.
Megasztár 2026: Dallos Bogi életében kisfia az első
Az énekesnő korábban egy másik tehetségkutatóban volt már zsűritag, érdekes egybeesés, hogy annak is éppen a kilencedik évadában szerepelt, így jogosan merülhet fel a kérdés, vajon ezúttal is hasonló fordulatokra számít-e az életében.
Férjet már nem keresek
– kezdte nevetve. „A férjem már megvan, úgyhogy most abszolút a tehetségek keresésére fókuszálok.” Dallos Bogi elárulta, hogy családja is hasonlóképp lelkes volt, amikor felkérték őt a zsűriszerepre.
Nagyon örültek neki és támogattak mindenben. A kisfiam most lesz majd hároméves, és ősszel kezdi az ovit. Mi azért nagyon össze voltunk nőve eddig, de szerencsére mindig úgy tudom alakítani a podcastforgatásaimat és az összes többi munkámat is, hogy mindig ő az első. Amikor jött ez a felkérés, az volt az első gondolatom, hogy el tudom-e úgy vállalni, hogy abban a családom és a kisfiam ne sérüljön. Szerencsére pont úgy van minden beosztva a forgatások kapcsán, hogy Ábel mellett is szuperül fogom tudni menedzselni a dolgot. Innen is hála a csodálatos nagyszülőknek, akik segítenek ebben.
Dallos Bogi és Puskás Peti kisfia egyébként már a Megasztár stúdióját is meglátogatta, anyukája elmondása alapján nagyon tetszett neki a közeg.
Mi nem mutatjuk őt nyilvánosan, mert óvjuk, de a színpadra már felment egy kicsit és úgy hívja, hogy ez a show. Amikor elindultam a mai forgatásra, azért már szomorú volt egy picit, mondta is, hogy »Anya, ne menj a show-ra!«. Persze tudom, hogy azért ő megérti ezt
– mondta mosolyogva.
Dallos Bogi férje szakmai tanácsokkal is segített
Mint ismeretes, Bogi férje, Puskás Peti is rutinos zsűritag egy másik tehetségkutatóban, így adott volt, hogy szakmailag is megkérdezi a véleményét.
Azt mondta, hogy adjam önmagam, hiszen az a tévés rutin, amit az elmúlt években szereztem, elég lesz ahhoz, hogy felismerjem a helyzeteket. Petivel erősségünknek tartom, hogy amikor bedobnak minket olyan helyzetekbe, ami mélyvíz, akkor ki tudunk úszni.
