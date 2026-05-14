Megasztár 2026 – Dallos Bogi: „Férjet már nem keresek”

Dallos Bogi nem először zsűrizik tehetségkutatóban, a Megasztár 2026-os évadához új ítészként csatlakozott. Marics Petivel, Herceg Erikával és T. Dannyvel egy kimondottan izgalmas évadra számíthatnak a nézők.

Dallos Bogi is csatlakozott a Megasztár újonnan induló évadának zsűrijéhez (Fotó: Szabolcs László)

Megasztár 2026: Dallos Bogi életében kisfia az első

Az énekesnő korábban egy másik tehetségkutatóban volt már zsűritag, érdekes egybeesés, hogy annak is éppen a kilencedik évadában szerepelt, így jogosan merülhet fel a kérdés, vajon ezúttal is hasonló fordulatokra számít-e az életében.

Férjet már nem keresek

– kezdte nevetve. „A férjem már megvan, úgyhogy most abszolút a tehetségek keresésére fókuszálok.” Dallos Bogi elárulta, hogy családja is hasonlóképp lelkes volt, amikor felkérték őt a zsűriszerepre.

Nagyon örültek neki és támogattak mindenben. A kisfiam most lesz majd hároméves, és ősszel kezdi az ovit. Mi azért nagyon össze voltunk nőve eddig, de szerencsére mindig úgy tudom alakítani a podcastforgatásaimat és az összes többi munkámat is, hogy mindig ő az első. Amikor jött ez a felkérés, az volt az első gondolatom, hogy el tudom-e úgy vállalni, hogy abban a családom és a kisfiam ne sérüljön. Szerencsére pont úgy van minden beosztva a forgatások kapcsán, hogy Ábel mellett is szuperül fogom tudni menedzselni a dolgot. Innen is hála a csodálatos nagyszülőknek, akik segítenek ebben.

Dallos Bogi és Puskás Peti kisfia egyébként már a Megasztár stúdióját is meglátogatta, anyukája elmondása alapján nagyon tetszett neki a közeg.

Mi nem mutatjuk őt nyilvánosan, mert óvjuk, de a színpadra már felment egy kicsit és úgy hívja, hogy ez a show. Amikor elindultam a mai forgatásra, azért már szomorú volt egy picit, mondta is, hogy »Anya, ne menj a show-ra!«. Persze tudom, hogy azért ő megérti ezt

– mondta mosolyogva.

Dallos Bogi gyerekéhez tudta igazítani a Megasztár forgatásait, Ábel már hároméves és hamarosan óvodába megy (Fotó: Szabolcs László)

Dallos Bogi férje szakmai tanácsokkal is segített

Mint ismeretes, Bogi férje, Puskás Peti is rutinos zsűritag egy másik tehetségkutatóban, így adott volt, hogy szakmailag is megkérdezi a véleményét.