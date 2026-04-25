Megasztár: kiderült egy újabb név!

Úgy gondolom, hogy összességében egy sikeres évad volt az előző, tele volt újításokkal, amik mindig izgalmakat szülnek. Ezért is éri meg minden évben újra és újra elkezdeni ezt az egész folyamatot, mert mindig megvan az a kis motoszkáló izgalom az emberben, hogy most mi lesz más, milyenek lesznek az új emberek, a játékszabályok, úgyhogy már várom az ideit! Hogy idén csinálnék-e valamit másképp? Úgy érzem, azt mindig a helyzet szüli, én megpróbálok a lehető legjobban alkalmazkodni hozzá, és kihozni a legjobbat belőle, úgyhogy majd meglátjuk. A versenyzőknek azt üzenem, hogy merjenek újak lenni, önmaguk lenni, és adjanak bele mindent, ami a csövön kifér. Ne izguljanak, ne torpanjanak meg a színpad előtt, hanem vetődjenek fel oda! Az új évadtól várom, hogy lepjen meg, legyenek nagyon érdekes, értékes új előadók, sírjunk, nevessünk sokat, és mindenki élvezze a velünk töltött időt