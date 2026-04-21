Ismét mélyen a zsebébe nyúlt Bódi Csabi: rászoruló gyerekeket támogatott az énekes

A híres énekes megtartotta ötödik jótékonysági koncertjét az idei évben, ahol két, nagyon nehéz körülmények között élő gyereket támogatott. Bódi Csabi ajándékot is kapott a kislányoktól, akik nagyon hálásak voltak a segítségért.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.21. 08:30
Bódi Csabi mindig is fontosnak tartotta, hogy ott segítsen, ahol csak tud. Most követőihez és kollégáihoz szólt az énekes, aki szeretné, ha sokkal többen segítenének a rászorulóknak. Csabi elmondása szerint a könnye is kicsordult, amikor a két kislány ajándékkal készült számára, amiket most meg is mutatott rajongóinak. Bódi Csabi nem kevés pénzzel támogatta a gyerekeket, akiknek csak remélni tudja, hogy jóra fordul életük.

Bódi Guszti és Bódi Margó fia, Bódi Csabi már régóta kötelességének tartja, hogy segítsen a rászoruló gyerekeken (Fotó: Knap Zoltán)

Bódi Csabi nagy segítséget nyújtott a testvérpárnak

Egy szomorú élethelyzetet szeretnék bemutatni. Van egy testvérpár, akiknek sajnos meghaltak a szülei és így árván maradtak. Fél éven belül veszítették el mindkét szülőjüket. Nemrég én is részt vettem az idei év ötödik jótékonysági buliján, ahol közel 250 000 forinttal támogattam a gyerekeket

– árulta el a szomorú részleteket a híres zenész, aki korábban Dubajban is megcsillogtatta tudását.

Videójában Csabi azt is kiemelte, hogy nem önreklám miatt osztja meg követőivel ezt a történetet. „Sokkal inkább azért mesélek erről, mivel szeretném felhívni az emberek és a kollégáim figyelmét, hogy ha tehetik, akkor ők is támogassák a rászorulókat, mint ahogy a Bódi család teszi, már 48 éve” – emelte ki Bódi Csabi.

Bódi Csabi koncertje nagy siker volt Kaposváron, ahol nagy pénzösszeggel sikerült támogatni a testvérpárt (Fotó: Szabolcs László)

Bódi Csabi ajándékot is kapott a testvérektől

Megkönnyeztem, amikor kaptam két gyönyörű rajzot a gyerekektől. Kell ennél nagyobb boldogság? Van, amit pénzzel sem lehet megvenni és az ilyen pillanatok pontosan ilyenek. Nagyon hálás vagyok nekik, mivel bearanyozták a napomat

– mondta videójában az énekes.

Bódi Csabi elmondása szerint a két kislány sokat tanított neki ezen a napon, mivel ő is rájött arra, hogy nem szabad haragtartónak lenni. „Ha van szeretted, akkor a mai nap szóljon arról, hogy megöleled és elmondod neki, hogy mennyire szereted őt” – írta közösségi oldalán az énekes, aki követőit és kollégáit is arra ösztönözte, hogy segítsenek, ne csak a két kislánynak, hanem mindenkinek, aki rászorul.

Ahogy az énekes is kiemelte, ez már az ötödik jótékonysági koncertje volt az évben, ahol 250 000 forinttal volt képes segíteni Lillának és Lizettnek.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
