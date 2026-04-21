Ismét mélyen a zsebébe nyúlt Bódi Csabi: rászoruló gyerekeket támogatott az énekes

Bódi Csabi mindig is fontosnak tartotta, hogy ott segítsen, ahol csak tud. Most követőihez és kollégáihoz szólt az énekes, aki szeretné, ha sokkal többen segítenének a rászorulóknak. Csabi elmondása szerint a könnye is kicsordult, amikor a két kislány ajándékkal készült számára, amiket most meg is mutatott rajongóinak. Bódi Csabi nem kevés pénzzel támogatta a gyerekeket, akiknek csak remélni tudja, hogy jóra fordul életük.

Bódi Guszti és Bódi Margó fia, Bódi Csabi már régóta kötelességének tartja, hogy segítsen a rászoruló gyerekeken

Egy szomorú élethelyzetet szeretnék bemutatni. Van egy testvérpár, akiknek sajnos meghaltak a szülei és így árván maradtak. Fél éven belül veszítették el mindkét szülőjüket. Nemrég én is részt vettem az idei év ötödik jótékonysági buliján, ahol közel 250 000 forinttal támogattam a gyerekeket

– árulta el a szomorú részleteket a híres zenész, aki korábban Dubajban is megcsillogtatta tudását.

Videójában Csabi azt is kiemelte, hogy nem önreklám miatt osztja meg követőivel ezt a történetet. „Sokkal inkább azért mesélek erről, mivel szeretném felhívni az emberek és a kollégáim figyelmét, hogy ha tehetik, akkor ők is támogassák a rászorulókat, mint ahogy a Bódi család teszi, már 48 éve” – emelte ki Bódi Csabi.

Bódi Csabi koncertje nagy siker volt Kaposváron, ahol nagy pénzösszeggel sikerült támogatni a testvérpárt

Megkönnyeztem, amikor kaptam két gyönyörű rajzot a gyerekektől. Kell ennél nagyobb boldogság? Van, amit pénzzel sem lehet megvenni és az ilyen pillanatok pontosan ilyenek. Nagyon hálás vagyok nekik, mivel bearanyozták a napomat

– mondta videójában az énekes.

Bódi Csabi elmondása szerint a két kislány sokat tanított neki ezen a napon, mivel ő is rájött arra, hogy nem szabad haragtartónak lenni. „Ha van szeretted, akkor a mai nap szóljon arról, hogy megöleled és elmondod neki, hogy mennyire szereted őt” – írta közösségi oldalán az énekes, aki követőit és kollégáit is arra ösztönözte, hogy segítsenek, ne csak a két kislánynak, hanem mindenkinek, aki rászorul.

Ahogy az énekes is kiemelte, ez már az ötödik jótékonysági koncertje volt az évben, ahol 250 000 forinttal volt képes segíteni Lillának és Lizettnek.