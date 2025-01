Tűzvész áldozatain segített a Bódi család

A Bódi család bár nem szokott kérkedni, de számtalan jótékonysági rendezvényen vett már részt, és szervezett is le. Bódi Guszti és Margó immáron Csabival és Kis Gusztival kiegészülve igyekeznek segíteni az embereken. Legutóbb például egy fiatal család miatt léptek színpadra, akiknek leégett a házuk, és a benne lévő gázpalack is felrobbant. Ez nyilvánvalóan hatalmas kár, tekintve, hogy elvesztették a tetőt a fejük fölül, ráadásul egy 13 éves kislányról is gondoskodniuk kell. Nos, Csabiéknak több sem kellett, Vácegresen szinte azonnal színpadra léptek és gyűjtést szerveztek.

Fotó: Szabolcs László

A Bódi család ismét segített a rászorulókon

Mint kiderült, ezúttal Csabiék személyesen ismerték a tűzeset áldozatait, így még fontosabb volt számukra, hogy segíthessenek. Ez volt egyébként az 530. jótékonysági rendezvényük, ami valljuk be, óriási szó, de a család ennyinél még nem akar megállni! Mint kiderült, csütörtökön folytatják a karitatív gyűjtésüket, ezúttal pedig vakokat és fogyatékkal élőket szeretnének támogatni.

A Bódi család történetében túl vagyunk az 530. jótékonysági rendezvényen. Boldoggá tesz minket az az érzés, amit a másoknak nyújtott segítség közben érzünk! Ezt csütörtökön folytatjuk, vakoknak és fogyatékkal élőknek fogok segíteni! Köszönöm szépen Kis Bódi Guszti, Szénási Heni és Orgován Rokkó azt, hogy az ügy mellé álltatok

– fogalmazott a Facebook-oldalán Bódi Csabi, aki most átvette a gyeplőt édesapjától, ugyanis szülei jelenleg Thaiföldön pihennek. A jelek szerint ezt nyugodtan meg is tehetik, hiszen gyermekük mindent a kezében tart.