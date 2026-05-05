Háromszor is visszahozták a halálból a nőt: mindig ugyanazt tapasztalta

Ingrid Honkala, a NASA tudósa elmesélte, hogy három halálközeli élménye is volt, és mindhárom alkalommal ugyanazt élte át! Az 55 éves tudós elárulta, hogy háromszor is visszahozták a halálból: 2, 25 és 52 éves korában.

Az első halálközeli élménye akkor történt meg vele, amikor otthon egy jéghideg vízzel teli tartályba esett, a második egy motorbaleset során, a harmadik pedig akkor, amikor egy műtét közben lecsökkent a vérnyomása. Ingrid számára mindhárom közül az első élménye gyakorolta rá a legmélyebb hatást. Elmesélte, hogy amikor a vízbe zuhant, ahelyett, hogy pánikba esett volna, nyugalom öntötte el.

„A pánik eltűnt, és helyébe egy elsöprő béke- és nyugalomérzet lépett. Úgy éreztem, mintha a tudatom elszakadt volna a testemtől. A következő emlékeim már nem a fizikai világhoz kötődnek, hanem egy kiterjedt tudatállapothoz. Emlékszem, láttam, ahogy a kis testem élettelenül lebeg a vízben” – emlékezett vissza Ingrid.

A tudós hozzátette, hogy nem volt időérzéke és nem érzett félelmet sem. Teljesen eggyé vált ezzel az érzéssel, mintha azok a határok, amelyek általában meghatározzák, kik vagyunk, feloldódtak volna.

„Úgy éreztem, mintha egy hatalmas, szeretettel, tisztasággal és békével teli intelligenciába merültem volna!”

– fogalmazott. Hihetetlenül hangzik, de Ingrid azt állítja, hogy azóta még két alkalommal volt halálközeli élménye: 25 éves korában egy motorbalesetben, majd 52 évesen, amikor műtét közben hirtelen leesett a vérnyomása. Mindkét alkalommal ugyanabba a békés állapotba került vissza.

Attól a pillanattól kezdve már nem féltem a haláltól. Az élmény megmutatta nekem, hogy amit mi túlvilágnak nevezünk, egyáltalán nem tűnt távoli helynek. Inkább úgy éreztem, mintha a fizikai érzékeinken túl létező valóság egy mélyebb rétegébe lépnék be. Abban az állapotban a tudatosság hatalmasnak, intelligensnek és összekapcsoltnak tűnt

– magyarázta Ingrid.

Ingrid részben ezeknek az élményeknek tulajdonítja, hogy a tudomány felé fordult. Elmondta, hogy sok szempontból az élményei is a tudomány felé vezettek. Meg akarta érteni a valóság természetét a megfigyelés és a kutatás révén. Bár egyes szkeptikusok azzal érveltek, hogy Ingrid élményei talán a testének stresszes helyzetekre adott reakciói voltak, ő azt mondta, hogy ami vele történt, az annál sokkal mélyebb volt – számolt be róla a Mirror.