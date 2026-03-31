„Csak az érdekelt, hogy kövessem a fehér fényt” - halálközeli élményéről vallott az anya
Az angyalok mentették meg az édesanyát, majd válasz út elé állították. Halálközeli élményéről vallott az édesanya.
Wendy Rose Williams első halálközeli élménye 1987 augusztusában történt, amikor 10 hetes terhes volt. Az egyik nap Wendy nem érezte jól magát, azonban a nőgyógyász azt mondta, hogy minden rendben van. Egész héten ugyanazt az élénk álmot látta: „Egy szörnyű vihart a tengeren”.
Halálközeli élménye során fontos döntést kellett meghoznia az édesanyának
Wendy nem értette milyen jelentéssel bírhat az álma, de az egyik este hirtelen elöntötte a szörnyű, közeledő végzet érzése. Berohant a fürdőszobába és összeesett:
„Csak azért tértem magamhoz, mert volt egy kitartó férfi hang, amely azt mondta: „Wendy, Wendy, fel kell ébredned, vagy hazamész”. Pontosan tudtam, mire gondolt. Arra, hogy meghalok, ha nem kapok orvosi segítséget.”
Amikor Wendy kinyitotta a szemét, csak fényt látott, ami négy angyalból áradt. Állítása szerint az angyalok segítettek neki, hogy segítséget hívjon. Férjét értesítette, aki azonnal útnak indult, majd a nőgyógyászati rendelőnek telefonált. Elmondta, hogy a hasa rendkívül megnőtt, és nem értette, miért.
A kórházba érve azonnal felvitték az ultrahangasztalra, és Wendy azt mondta, hogy csak feketeséget látott. A vizsgálatok során kiderült, hogy Wendynek súlyos hasi vérzése van és vérre lesz szüksége.
„Azon töprengtem, maradjak-e vagy menjek el. A harmadik napon az orvosom azt mondta nekem: »Wendy, nem adhatunk több vért, mert gyorsabban veszíted el, mint amennyit be tudunk adni.« Úgy néztem ki, mintha hat hónapos terhes lennék, a hasüregemben hatalmas vérrög gyűlt össze.”
Wendyt végül a műtőbe vitték, ahol bekövetkezett második halálközeli élménye:
„Emlékszem, hogy néztem magamat az ágyban. (...) Csak az érdekelt, hogy kövessem a fehér fényt. Csak egy gyönyörű fehér fényből álló háromszöget láttam, és egy gyengéd mágneses vonzást, ami felé húzott.”
Végül egy makulátlanul tiszta lépcső jelent meg előtte, ami felvitte őt a fényhez:
„Az angyalok tudták, hogy jövök. (...) Abban a pillanatban Mihály arkangyal megszólalt. Azt mondta: »Üdvözlünk itthon, annyira örülünk, hogy sikerült. Nem tettél semmi rosszat, szívesen látunk, de ha vissza akarsz menni, gyorsan kell döntened.«"
Az arkangyal három dolgot mondott Wendynek, ami segíthet neki a döntésben: először azt mondta, hogy ha úgy dönt visszamegy, akkor sikeres lesz a műtéte. Másodszor, ha úgy dönt, hogy visszamegy, a gyermeke is egészségesen fog megszületni. Harmadszor pedig, ha visszatér az élete nagyon nehéz lesz, akár hosszú évekig, mert nem a hivatását követi.
Készen állok arra, hogy visszatérjek a gyermekeimhez
- választott végül Wendy.
Másnap az édesanya sikeres műtéten esett át. Most azzal tölti az életét, hogy a környezetében élőket tanítja a spiritualitásra, és hipnoterapeutaként képezte át magát - írja a Daily Star.
