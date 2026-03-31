„Csak az érdekelt, hogy kövessem a fehér fényt” - halálközeli élményéről vallott az anya

Az angyalok mentették meg az édesanyát, majd válasz út elé állították. Halálközeli élményéről vallott az édesanya.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.31. 20:30
Wendy Rose Williams első halálközeli élménye 1987 augusztusában történt, amikor 10 hetes terhes volt. Az egyik nap Wendy nem érezte jól magát, azonban a nőgyógyász azt mondta, hogy minden rendben van. Egész héten ugyanazt az élénk álmot látta: „Egy szörnyű vihart a tengeren”.

Két halálközeli élményt élt át terhessége alatt  Fotó: Alexander Grey /  unsplash.com – Képünk illusztráció

Halálközeli élménye során fontos döntést kellett meghoznia az édesanyának 

Wendy nem értette milyen jelentéssel bírhat az álma, de az egyik este hirtelen elöntötte a szörnyű, közeledő végzet érzése. Berohant a fürdőszobába és összeesett:

„Csak azért tértem magamhoz, mert volt egy kitartó férfi hang, amely azt mondta: „Wendy, Wendy, fel kell ébredned, vagy hazamész”. Pontosan tudtam, mire gondolt. Arra, hogy meghalok, ha nem kapok orvosi segítséget.”

Amikor Wendy kinyitotta a szemét, csak fényt látott, ami négy angyalból áradt. Állítása szerint az angyalok segítettek neki, hogy segítséget hívjon. Férjét értesítette, aki azonnal útnak indult, majd a nőgyógyászati rendelőnek telefonált. Elmondta, hogy a hasa rendkívül megnőtt, és nem értette, miért.

A kórházba érve azonnal felvitték az ultrahangasztalra, és Wendy azt mondta, hogy csak feketeséget látott. A vizsgálatok során kiderült, hogy Wendynek súlyos hasi vérzése van és vérre lesz szüksége.

„Azon töprengtem, maradjak-e vagy menjek el. A harmadik napon az orvosom azt mondta nekem: »Wendy, nem adhatunk több vért, mert gyorsabban veszíted el, mint amennyit be tudunk adni.« Úgy néztem ki, mintha hat hónapos terhes lennék, a hasüregemben hatalmas vérrög gyűlt össze.”

Wendyt végül a műtőbe vitték, ahol bekövetkezett második halálközeli élménye:

„Emlékszem, hogy néztem magamat az ágyban. (...) Csak az érdekelt, hogy kövessem a fehér fényt. Csak egy gyönyörű fehér fényből álló háromszöget láttam, és egy gyengéd mágneses vonzást, ami felé húzott.”

Végül egy makulátlanul tiszta lépcső jelent meg előtte, ami felvitte őt a fényhez:

„Az angyalok tudták, hogy jövök. (...) Abban a pillanatban Mihály arkangyal megszólalt. Azt mondta: »Üdvözlünk itthon, annyira örülünk, hogy sikerült. Nem tettél semmi rosszat, szívesen látunk, de ha vissza akarsz menni, gyorsan kell döntened.«"

Az arkangyal három dolgot mondott Wendynek, ami segíthet neki a döntésben: először azt mondta, hogy ha úgy dönt visszamegy, akkor sikeres lesz a műtéte. Másodszor, ha úgy dönt, hogy visszamegy, a gyermeke is egészségesen fog megszületni. Harmadszor pedig, ha visszatér az élete nagyon nehéz lesz, akár hosszú évekig, mert nem a hivatását követi.

Készen állok arra, hogy visszatérjek a gyermekeimhez

- választott végül Wendy.

Másnap az édesanya sikeres műtéten esett át. Most azzal tölti az életét, hogy a környezetében élőket tanítja a spiritualitásra, és hipnoterapeutaként képezte át magát - írja a Daily Star.

 

